Чуттєва Джамала і переспів хіта від Козловського: 7 музичних новинок від українських зірок

Українські артисти продовжують дивувати та поповнювати плейлисти слухачів новими релізами – щирими, емоційними, ліричними. З нагоди початку весни вийшло чимало весняних і ностальгійних пісень.

Нові пісні презентували Віталій Козловський, Оля Полякова, Джамала та інші українські зірки. Більше про них розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

До слова Після скасування туру: MELOVIN назвав місяць, коли завершить кар'єру

JAMALA

Співачка презентувала нову пісню з інтимним та емоційним вокалом і мінімалістичною електронікою. Це третя композиція з майбутнього альбому "Рух мій", що вийде 27 березня. Трек народився з досвіду спостереження за тим, як у спільних компаніях розходяться люди. І ти опиняєшся між двох вогнів.

У певний момент я зрозуміла: найважливіше – не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді "замовкни" – це не про агресію, а про межу,

– ділиться Джамала.

JAMALA – "Замовкни": дивіться відео онлайн

Марта Адамчук

Співачка презентувала новий весняний трек про кохання. Це немов нагадування про те, що після кожної зими настає тепло. Це вперше за довгий час артистка представляє позитивний, веселий і танцювальний трек.

"Весна – це ідеальний час бути ближче. Хочеться більше світла, більше усмішок, більше теплого повітря", – каже Марта Адамчук.

Марта Адамчук – "Між нами": дивіться відео онлайн

"Друга Ріка"

Колектив випустив нову пісню – це сингл з майбутнього альбому. Пісня розповідає про дорослішання, прийняття себе та силу єднання. Трек народився з особистого досвіду, але став історією, що буде актуальна кожному.

Я намагався пояснити на своєму прикладі момент переродження чи дорослішання. Я нічим не відрізняюся від будь-якої людини – з такими ж неідеальними звичками, з такими ж проблемами, які долав протягом життя. Це історія про прийняття себе – з усіма негативними рисами,

– сказав Валерій Харчишин.

"Друга Ріка" – "Ми": дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Співачка презентувала новий сингл "Ча-Ча". Це легка, іронічна й зваблива пісня, що стала саундтреком романтичної комедії "Коли ти розлучишся?". Вона наповнена гумором і щирістю, що резонують з образом артистки. Новий трек закликає не боятися власних бажань, ризикувати та пірнати в почуття з головою.

Оля Полякова – "Ча-Ча": дивіться відео онлайн

Віталій Козловський

Співак у свій 41-й день народження випустив україномовну версію хіта "Шекспір". Також він представив відео, в якому знялась українська акторка Анастасія Цимбалару.

Це дуже знакова для мене пісня. Саме вона відкрила мені двері на велику сцену, принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно. П'ять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів,

– поділився Козловський.

Віталій Козловський – "Шекспір": дивіться відео онлайн

Міла Нітіч

Співачка представила україномовну версію пісні "Каюсь" про внутрішній діалог, втрати й біль. Вона народилась ще давно, але тодішній продюсер Володимир Бебешко був проти її виконання.

"Спочатку я закладала в неї одну дуже особисту історію – історію своїх батьків. Але сьогодні я розумію: зараз у цій пісні зовсім інші сенси. Вона – не про конкретну людину. Вона – про кожного з нас", - каже Міла Нітіч.

Міла Нітіч – "Каюсь": дивіться відео онлайн

"Уляна Дель Рей" і "Сусіди Стерплять"

Яскраві представники українського поппанку об'єднались заради ностальгійного літнього хіта про першу дискотеку. Це про ту драматичну ніч, яка запам'ятовується надовго. І ці часи не повернути.

"Уляна Дель Рей" x "Сусіди Стерплять" – "Перша дискотека": дивіться відео онлайн

Зазначимо, "Шекспір" українською вперше пролунав на великому концерті Віталія Козловського. Чим ще запам'ятався виступ артиста – дивіться у матеріалі.