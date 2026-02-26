У переможниці "Холостяка-14" виникли проблеми зі здоров'ям перед зйомками: "Неймовірний біль"

Переможниця 14 сезону проєкту "Холостяк" Надін Головчук розповіла, що перед початком зйомок у неї виникли серйозні проблеми з жіночим здоров'ям. У моделі лопнула кіста.

Це сталося за кілька днів до того, як Надін мала їхати до Києва у тренувальний табір. Подробицями дівчина поділилась у проєкті "Кейс", що виходить на ютуб-каналі Ксенії Щербач.

Надін Головчук пригадала, що жила на орендованій квартирі. За кілька днів до поїздки в тренувальний табір модель хотіла встигнути з'їхати, відвезти речі батькам та скласти валізи на проєкт "Холостяк".

Проте в дівчини лопнула кіста. Лікарка сказала, що їй потрібно лягати в лікарню, на що Надін відповіла, що має невідкладні справи. Водночас модель зауважила, що відчувала "неймовірний біль".

Було мені не добре. Я все ж таки зібрала свої сили в кулак. Я ж сильна дівчинка. Я розумію, що підписалась на це, що мушу це зробити, бо на мене розраховують люди. Тобто я думала не тільки про себе. Я думала про те, що на мені є відповідальність,

– розповіла Головчук.

Зараз Надін каже, що, мабуть, варто було б подумати про себе і відмовитись від участі у проєкті. Також модель не виключає, що таким чином тіло хотіла її попередити.

Хто така Надін Головчук?