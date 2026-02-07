Будь-які навантаження заборонені: у Наді Дорофєєвої різко погіршився стан здоров'я

Українська співачка Надя Дорофєєва стривожила фанів новинами. Зірка повідомила, що через погане самопочуття змушена скасувати концерт.

Виконавиця звернулась до шанувальників у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що вихід на сцену може бути для неї чималим ризиком.

Надя Дорофєєва розповіла про "гостре погіршення стану здоров'я". Через це зірка перенесла свій концерт в Osocor Residence, що мав відбутися 7 лютого.

Лікарі заборонили мені будь-яке фізичне навантаження. Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але сьогоднішній виступ маємо перенести, бо він прямо дуже ризикований для мене,

– зізналась артистка.

Надя Дорофєєва попросила вибачення перед прихильниками, яким не вдасться сьогодні потрапити на її виступ. Та анонсувала нову дату концерту – це 21 лютого.



Надя Дорофєєва про свій стан / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, нещодавно на своєму ютуб-каналі Надя Дорофєєва випустила ремікс на пісню "505". Цей російськомовний трек раніше був одним з головних хітів гурту "Время и Стекло". Співачка переклала його на українську і записала новий варіант з молодим виконавцем Elysees.

