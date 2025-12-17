Розлучилась з чоловіком і закрутила новий роман: що відомо про особисте життя Наталки Денисенко

Українська акторка Наталка Денисенко все частіше з'являється у заголовках ЗМІ. Спершу до неї була прикута увага через розлучення з Андрієм Федінчиком, а сьогодні з'явився новий привід для обговорення.

Та все ж варто почати спочатку. 24 Канал розповість, як зав'язувались романтичні стосунки між Федінчиком і Денисенко, що стало причиною розлучення, хто її новий коханий та чому зірки стають на захист колишнього чоловіка акторки.

Історія кохання Наталки Денисенко та Андрія Федінчика

Їхня історія почала розвиватись на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів" у 2015 році. Наталка розповідала, що майже одразу відчула, що Андрій – той самий, з яким вона хоче створити сім'ю. У той момент актор був одружений, та заради Денисенко розлучився з дружиною. Федінчик зробив пропозицію акторці під час польоту на літаку.

У 2017 році вони одружились на Мальдівах.

Весілля Денисенко та Федінчика / Фото з соцмереж

Та і на цьому святкування не закінчились. Гуляли весілля тричі: спочатку на островах, потім в РАЦСі для родичів, а згодом – на весільному фестивалі.

Пізніше у подружжя народився син Андрій.

Наталка Денисенко з колишнім чоловіком і сином / Фото з соцмереж

Коли розпочалась повномасштабна війна, актор став на захист України, тому стосунки подружжя продовжувало на відстані. Андрій не ділився деталями служби, а його вже колишня дружина Наталка Денисенко розповідала, що чоловік "він працює у дуже небезпечних місцях".

У грудні 2024 року Андрію провели серйозну операцію в Ужгороді. Лікарі виконали форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на спинний мозок і нерви. Крім того, йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.

Після операції та реабілітації ВЛК визнала його непридатним до служби, тож тепер Федінчик повернувся до цивільного життя.

Як зізнавалася сама Наталка, її чоловік дуже змінився, що вплинуло і на їхні стосунки.

Наприкінці липня жінка підтвердила розлучення з Андрієм. Причиною називали відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів.

Андрій Федінчик з колишньою дружиною та сином / Фото з соцмереж

Як відомо, колишнє подружжя час від часу зустрічається, щоб їхній син не мав відчуття втрати після розлучення батьків.

Пара також домовилась, що чоловік не сплачуватиме аліментів.

Такої справи як аліменти, у нас взагалі немає, хоч Андрій мені пропонував. Я вважаю, що Андрій – дуже хороша людина. Він дуже любить свого сина. Він робить максимально все, що зараз у його силах. Бо у нього теж багато роботи, почалися зйомки, чому я дуже рада. Ми намагаємося якомога більше давати синочку своєї любові,

– поділилась акторка.

Нещодавно Денисенко дала інтерв'ю Маші Єфросиніній де розповіла, що причиною розлучення з Андрієм Федінчиком стали образи через його ревнощі та відповідальність за родину, яка була здебільшого на ній.

Та на цю заяву відреагувала перша дружина актора. Вікторія Кукса звинуватила Наталку у брехні та втручанні в її стосунки з Андрієм.

Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,

– написала Вікторія.

Вона також додала, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами Вікторії, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.

Вікторія Кукса про інтерв'ю Наталки Денисенко / Скриншот з ютубу

Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".

Найбільший треш – вийти та звинуватити Андрія, і навіть не подумати, що люди, які дійсно знайомі з цією родиною, знають, хто там деспот. І це не Андрій. Скажу з власного досвіду, що за 5 років стосунків він ніколи не був жорстоким і не вдавався до образ. Саме тому на його захист стали люди навіть з найближчого оточення самої Денисенко,

– підсумувала Вікторія.

В інтерв'ю Денисенко спростовувала звинувачення Андрія у зраді, вказавши, що причиною розлучення були інші фактори.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Юрій Савранський – підприємець і модель. Чоловік також обіймає посаду керівника технічної частини ювелірного бренду UNA, який належить Наталці Денисенко.

Юрій Савранський і Наталка Денисенко / Фото з соцмереж

Перші чутки про роман з'явилися восени цього року після гучного інциденту в соцмережах. Колишній чоловік Наталки Денисенко, Андрій Федінчик, залишив різкі коментарі під публікацією акторки з букетом квітів, звинувативши її в зраді.

Юрка подарував, коли я був не поряд. Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі,

– написав тоді чоловік.

Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко у зраді / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніної

Згодом ці коментарі видалили.

Після розриву Денисенко неодноразово помічали в компанії Юрія Савранського: вони разом відвідували заклади Києва, були на концерті Артема Пивоварова й публікували спільні фото.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото з соцмереж

13 грудня бізнесмен написав під дописом Наталки, яка відреагувала на хейт у свою сторону, що кохає її.

Все буде добре! Кохаю тебе,

– написав бізнесмен.

Денисенко відповіла йому взаємністю, додавши емоджі у вигляді білого сердечка.

Савранський зізнався Денисенко в коханні / Скриншот з інстаграму

Та додамо, що зіркова колега колишнього подружжя та кума Ксенія Мішина різко розкритикувала Денисенко після інтерв'ю Єфросиніній. Вона звинуватила акторку у підлості, брехні та дволикості.

Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко, і безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє,

– різко написала Ксенія.

Вона закликала не вірити жодному слову Наталки Денисенко.

Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, сьогодні у Наталки Денисенко день народження. Акторці виповнилось 36 років.