Я розплакалася, – Наталка Денисенко похвалилася покупкою елітного авто
- Наталка Денисенко придбала новий автомобіль марки Mercedes білого кольору. Це було її давньою мрією.
Наталка Денисенко поділилась з шанувальниками важливою для неї подією. Акторка розповіла, що сама придбала новий автомобіль.
Про цю масштабну покупку Наталка Денисенко розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона опублікувала фото, де показалася за кермом новенької елітної автівки.
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Наталка Денисенко розповіла, що самостійно придбала собі автомобіль Mercedes білого кольору. За словами акторки, це була її мрія з дитинства.
Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я не можу повірити, що сама змогла це зробити. Дякую Богу і всесвіту. Я дійсно розплакалася, бо маленька Наталочка всередині мене так раділа, що вона сама купила Мерс,
– поділилась акторка.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Згідно з сайтом виробника, подібні автомобілі можуть коштувати понад 2 мільйони гривень.
Чим раніше ділилась зірка
Наталка Денисенко розповідала, що її чоловік Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, переніс складну операцію. Через зруйновані диски в поперековому відділі хребта, військовому зробили форамінотомію, щоб зняти тиск на нерви та спинний мозок.
Тепер Андрій Федінчик проходить реабілітацію вдома. Найближчим часом він пересуватиметься з допомогою медичних ходунків.