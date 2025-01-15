Об этой масштабной покупке Наталка Денисенко рассказала на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал. Она опубликовала фото, где показалась за рулем новенькой элитной машины.

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Наталья Денисенко рассказала, что самостоятельно приобрела себе автомобиль Mercedes белого цвета. По словам актрисы, это была ее мечта с детства.

Сегодня сбылась еще одна моя мечта. Я не могу поверить, что сама смогла это сделать. Спасибо Богу и вселенной. Я действительно расплакалась, потому что маленькая Наташа внутри меня так радовалась, что она сама купила Мерс,

– поделилась актриса.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма Наталки Денисенко

Согласно сайту производителя, подобные автомобили могут стоить более 2 миллионов гривен.

Чем раньше делилась звезда

Наталья Денисенко рассказывала, что ее муж Андрей Фединчик, который служит в ВСУ, перенес сложную операцию. Из-за разрушенных дисков в поясничном отделе позвоночника, военному сделали фораминотомию, чтобы снять давление на нервы и спинной мозг.

Теперь Андрей Фединчик проходит реабилитацию дома. В ближайшее время он будет передвигаться с помощью медицинских ходунков.