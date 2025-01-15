Про цю масштабну покупку Наталка Денисенко розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона опублікувала фото, де показалася за кермом новенької елітної автівки.

До слова Навчилася щасливо жити без нього, – Денисенко здивувала зізнанням про стосунки з чоловіком

Наталка Денисенко розповіла, що самостійно придбала собі автомобіль Mercedes білого кольору. За словами акторки, це була її мрія з дитинства.

Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я не можу повірити, що сама змогла це зробити. Дякую Богу і всесвіту. Я дійсно розплакалася, бо маленька Наталочка всередині мене так раділа, що вона сама купила Мерс,

– поділилась акторка.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Згідно з сайтом виробника, подібні автомобілі можуть коштувати понад 2 мільйони гривень.

Чим раніше ділилась зірка

Наталка Денисенко розповідала, що її чоловік Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, переніс складну операцію. Через зруйновані диски в поперековому відділі хребта, військовому зробили форамінотомію, щоб зняти тиск на нерви та спинний мозок.

Тепер Андрій Федінчик проходить реабілітацію вдома. Найближчим часом він пересуватиметься з допомогою медичних ходунків.