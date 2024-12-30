Вона розповіла, яким є її життя, коли чоловіка немає поряд. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

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Денисенко зізналася, що відвикла від звичайного сімейного життя, коли в тебе є підтримка чоловіка, коли він поряд.

Я дійсно – не знаю, чи на щастя, чи на горе – навчилася щасливо жити без нього. Тому що це стосунки на відстані, його немає вдома,

– зазначила знаменитість.

Вона додала, що її життя перейшло в онлайн.

Я намагалася все – і виховання онлайн, і на зв'язку бути. Ще мій чоловік дуже не любить говорити телефоном, тому це для мене дуже складно було,

– поділилася Наталка.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Зауважимо, деякий час чоловік акторки буду вдома. Річ у тім, що він проходить реабілітацію після хірургічного втручання.

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Військовослужбовець нещодавно переніс складну операцію на хребті через руйнування дисків у поперековому відділі. Лікарі виконали форамінотомію – хірургічне розширення міжхребцевого отвору, щоб зняти тиск на нервові корінці та спинний мозок.

Тепер захисник пересувається за допомогою спеціальних медичних ходунків. Водночас лікарі прогнозують, що за кілька місяців він зможе повернутися до виконання своїх військових обов'язків.