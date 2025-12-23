Наталка Денисенко відреагувала на слова куми Мішиної, яка звинуватила її у брехні

Останнім часом у мережі все більше з'являється новин про стосунки Наталки Денисенко, її колишнього чоловіка – Андрія Федінчика, та нового коханого – Юрія Савранського. Акторка нещодавно дала інтерв'ю, де розповіла, що екскоханий її ображав.

Та на заяви Денисенко різко відреагувала її кума Ксенія Мішина, яка у соцмережах закликала не вірити жодному слову жінки. Наталка уже поспілкувалась із журналістами з цього приводу, пише 24 Канал із посиланням на "Люкс ФМ".

Акторка розповіла, що після такої гучної заяви зіркової колеги намагалась з нею зв'язатись, однак відповіді не отримала. Денисенко віддала перевагу "не демонізувати" Мішину й додала, що розуміє причини такої реакції.

За словами Наталки, Ксенія багато часу працює з Федінчиком у театрі й бачила його у той момент, коли чоловіку було важко. Та зазначила, що колега не знає всієї історії саме з її сторони.

Коли ми з Андрієм уже розлучилися, він і привселюдно писав коментарі погані, це до того, що я казала, що він мене ображав, Ксюша репетирувала виставу з Андрієм дуже довгий час. І я розумію, чому вона так написала, тому що вона бачила Андрія в певному стані, у важкому. Він переживав це дуже важко. Вона має право на будь-який коментар, це її бачення ситуації,

– заявила Денисенко.

У своїй заяві Мішина написала, що акторка "продала душу дияволу", Наталка ж сказала, що у її житті таких речей не було, адже вона релігійна людина.

Такого у мене не було. Я дуже вірю в Бога, вірю у Всесвіт, у те, що та енергія, яку ми всередині себе плекаємо і віддаємо людям, вона нам повертається,

– підсумувала зірка.

Акторка також пригадала, що вже давно перебуває у конфлікті з Мішиною: "Була ображена на мене через жарт у шоу, де треба було побитися об заклад і зателефонувати другові, розіграти його. Але я потім перепросила її".

