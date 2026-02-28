Укр Рус
28 лютого, 13:49
Наталка Денисенко заінтригувала заявою про нові стосунки: "Юра дуже б хотів і весілля, і дитину"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Наталка Денисенко після розлучення з Андрієм Федінчиком будує нові стосунки з Юрієм Савранським, разом вони відвідали передпоказ фільму.
  • Наталка не поспішає з одруженням, хоча Юрій, за її словами, хотів би весілля та дитину.

Після розлучення з актором Андрієм Федінчиком Наталка Денисенко будує нові стосунки з моделлю та підприємцем Юрієм Савранським.

Днями вони разом відвідали передпоказ фільму "Мавка. Справжній міф" у Палаці Україна. У програмі "Ранок у великому місті" акторка розповіла про їхні стосунки. 

Наталка Денисенко заговорила про одруження та дітей. 

Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже б хотів і весілля, і дитину, але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Я навпаки Юрі казала, що давай трошки не поспішати,
– зізналася акторка. 

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн 

Для довідки! У Наталки Денисенко є син Андрій від стосунків з актором Андрієм Федінчиком. В Юрія від попереднього шлюбу є син і донька. 

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?

  • Впродовж декількох місяців у мережі ходили чутки про те, що акторка зустрічається з Юрієм, проте Денисенко не підтверджувала цю інформацію. У той період акторку з Савранським бачили разом у закладах в столиці, на концертах та під час зйомок кіно.

  • Згодом пара все ж розсекретила свій роман. Зараз вони активно постять спільний контент у соцмережах і не приховують свої почуття на публіці.

  • Зауважимо, що колишній чоловік Наталки Денисенко стверджує, ніби вона почала зустрічатися з Юрієм ще до того, як офіційно розлучилася.