Всім цікаво, з ким я сплю, – Денисенко відреагувала на чутки про роман з бізнесменом Савранським
- Наталка Денисенко відмовилася публічно обговорювати своє особисте життя, відповідаючи на чутки про роман з Юрієм Савранським.
- Чутки підсилюються через часті спільні появи Денисенко та Савранського, зокрема їх участь у рекламному ролику та відвідини заходів разом.
Після розлучення Наталки Денисенко з Андрієм Федінчиком у мережі ходять чутки про нові стосунки акторки. Їй приписують роман з бізнесменом Юрієм Савранським.
Наталка прокоментувала припущення глядачів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Акторка заявила, що наразі не готова публічно ділиться подробицями особистого життя.
Якого хєра, вибачте, я маю все пояснювати? А може я хочу залишити хоч щось собі? Вам всім цікаво, з ким я сплю? Може вам ще відео показати?,
– обурилася Наталка Денисенко.
Інтерв'ю Наталки Денисенко: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що напередодні колишній чоловік Денисенко написав коментар в інстаграмі, де стверджував, ніби Наталка йому зрадила з Юрієм Савранським. Сама ж акторка спростувала цю інформацію.
Чому в мережі ходять чутки про те, що Денисенко зустрічається з Савранським?
- Останнім часом акторку неодноразово бачили в компанії Юрія.
- Бізнесмен став керівником технічної частини ювелірного бренду Денисенко, який називається UNA, і знімався в чуттєвому рекламному ролику з Наталкою.
- До того ж їх застукали під час обіймів в одному з закладів у Києві, а ще Наталка і Юрій разом відвідали концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту.
- Крім того, відомо, що Савранський подав на розлучення з дружиною.