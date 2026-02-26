Де зараз Наталя Фаліон – солістка "Лісапетного батальйону", який переміг на "Україна має талант"

Наталя Фаліон – українська співачка, солістка гурту "Лісапетний батальйон". Колектив здобув популярність після участі у 5 сезоні талант-шоу "Україна має талант", яке виходило на телеканалі СТБ у 2013 році.

У фіналі "Україна має талант" гурт "Лісапетний батальйон" виконав пісню "Лісапет" і здобув перемогу. Що відомо про Наталю Фаліон та де вона зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Чи був роман з Тіною Кароль: що відомо про життя Дана Балана, який змінився до невпізнаваності

Дитинство Наталі Фаліон і навчання у Києві

Наталя Фаліон народилася 18 листопада 1958 року в селі П'ятничани Хмельницької області. Вона була єдиною дитиною у сім'ї й завжди заздрила людям, в яких було багато дітей.

Мене це так хвилювало. Я була вічно не задоволена своїм дитинством, бо я хотіла руху, хотіла, щоб було багато людей, спілкуватися. Така була реготуха, фантазерка. Я придумувала всілякі історії. Така була брехуха, побрехеньки такі придумувала,

– розповідала співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Співочий талант передався Наталії від батька. Він грав у сільському духовому оркестрі.

Наталя Фаліон у дитинстві / Скриншот з відео Аліни Доротюк

У 1979 році співачка закінчила Київський інститут культури (нині Київський національний університет культури та мистецтв). Наталя хотіла вчитися тільки у столиці, а батьки були не проти.

Я приїхала сама у Київ. Мене не везли ні мама, ні тато. Я перший раз виїхала з села у велике місто. У потяг сіла, приїхала, знайшла виш, здала документи. Потім скала іспити. Я була дуже самостійна,

– пригадала вона.

Після навчання Фаліон повернулася в рідне село.

Особисте життя Наталі Фаліон

На 4 курсі Наталя вийшла заміж за чоловіка, з яким вчилася в одному класі. Жінка зізнавалась, що боялась залишитись "старою дівою", тому й наважилась на ранній шлюб.

Наталя Фаліон з чоловіком / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Фаліон розповідала, що сама займалася домом і розв'язувала всі проблеми, а чоловік служив і "жив у своє задоволення". Потім він почав випивати, а згодом захворів і помер.

Перший шлюб Наталі був складний. Чоловік не лише зловживав алкоголем, але й ревнував її та зраджував дружину. Водночас співачка наголосила, що фізичного насильства не було.

Фаліон також перебувала у стосунках з одруженим чоловіком, хоча зізнавалась, що їй було важко. Вони з Сергієм прожили разом 3 роки, а потім він помер. Саме коханий допоміг Наталі пережити смерть сина.

Син солістки "Лісапетного батальйону" раптово помер у жовтні 2018 року. Віктору було лише 36 років. У нього було хворе серце. Сергій дуже підтримував жінку у цей складний період.

Наталя Фаліон із Сергієм / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Де зараз Наталя Фаліон?

Наталія Фаліон – керівниця гурту "Лісапетний батальйон", який відомий своїми жартівливими піснями. Співачка продовжує активно гастролювати Україною разом із колективом.

Для довідки! "Лісапетний батальйон" створений із двох колективів "Забава" і "Бабине літо". Гурт існує вже понад 30 років. Серед найпопулярніших пісень: "Лісапет", "Секс-бомби", "Сама файна". Фаліон розповідала, що частину коштів з кожного концерту вони передають на допомогу українській армії.

"Лісапетний батальйон" на талант-шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

У січні 2025 року "Лісапетний батальйон пережив втрату". Померла Олександра Монастриська – учасниця гурту, яка виступала у ньому від початку створення.