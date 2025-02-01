УКР РУС
1 лютого 2025, 18:10
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Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025: як проголосувати за свого фаворита

Марія Примич
Основні тези
  • Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого, де 10 фіналістів змагатимуться за право представляти Україну.
  • Глядачі можуть голосувати за допомогою СМС або через мобільний застосунок Дія.

Вже наступної суботи, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Десять артистів будуть боротися за право у травні представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Традиційно переможця Нацвідбору будуть визначати за результатами голосування членів журі та глядачів, пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне". Як проголосувати за свого фаворита, читайте у матеріалі. 

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Цього року глядачі голосуватимуть за допомогою СМС-повідомлення або у мобільному застосунку Дія. Взяти участь в онлайн-опитуванні зможуть люди віком від 14 років. Аби віддати свій голос за одного з десяти фіналістів, потрібно зайти в Дію та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". 

Щоб проголосувати за допомогою СМС, треба відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (обираєте той, який відповідає порядковому номеру учасника). 

Порядок виступу фіналістів: 

  1. Влад Шериф – Wind of change
  2. Абіє – "Дім"
  3. MOLODI – My sea
  4. Future Culture – Waste My Time
  5. Маша Кондратенко – No time to cry
  6. KHAYAT – Honor
  7. FIЇNKA – "Культура"
  8. KRYLATA – Stay true
  9. Ziferblat – Bird of pray
  10. "ДК Енергетик" – "Сіль"

Важливо! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста. 

Про початок та завершення глядацького голосування повідомлять ведучі. Цьогоріч Національний відбір на Євробачення-2025 вестимуть Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. 

Зазначимо, що цьогоріч глядачі зможуть проголосувати не лише через Дію, але й через СМС-повідомлення, адже минулого року мобільний застосунок не зміг прийняти всі голоси. 