Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025: як проголосувати за свого фаворита

Вже наступної суботи, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Десять артистів будуть боротися за право у травні представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Традиційно переможця Нацвідбору будуть визначати за результатами голосування членів журі та глядачів, пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне". Як проголосувати за свого фаворита, читайте у матеріалі.

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Цього року глядачі голосуватимуть за допомогою СМС-повідомлення або у мобільному застосунку Дія. Взяти участь в онлайн-опитуванні зможуть люди віком від 14 років. Аби віддати свій голос за одного з десяти фіналістів, потрібно зайти в Дію та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування".

Щоб проголосувати за допомогою СМС, треба відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (обираєте той, який відповідає порядковому номеру учасника).

Порядок виступу фіналістів:

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Енергетик" – "Сіль"

Важливо! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

Про початок та завершення глядацького голосування повідомлять ведучі. Цьогоріч Національний відбір на Євробачення-2025 вестимуть Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

Зазначимо, що цьогоріч глядачі зможуть проголосувати не лише через Дію, але й через СМС-повідомлення, адже минулого року мобільний застосунок не зміг прийняти всі голоси.