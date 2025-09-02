Не Тіна Кароль: оголосили музичну продюсерку Національного відбору на Євробачення-2026
- Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026.
- Співачка закликає подавати заявки та обіцяє підтримку учасникам.
Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Співачка зізналась, що відчуває хвилювання та відповідальність, але така роль є для неї честю.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення Україна. Джамала зазначила, що вже пройшло майже 10 років після її перемоги на пісенному конкурсі.
За цей час я відчула неймовірну підтримку всієї Європи, всього світу. Я була в журі неодноразово. Я думаю, що ви це помітили. А тепер нова роль! Я обиратиму тих, хто змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні,
– сказала Джамала.
Уже зовсім скоро стартує прийом заявок.
Я чекаю ваші пісні! Я чекаю ваші голоси. Я чекаю вашу харизму. Я чекаю вас! Ви мені дуже потрібні! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя підтримка вам гарантована!,
– наголосила співачка.
Що відомо про Євробачення-2026?
Нагадаємо, переможцем Євробачення-2025 став представник Австрії JJ. Він виступав з піснею Wasted Love й отримав 436 балів від журі та глядачів.
Наступного року пісенний конкурс пройде у Відні на арені Wiener Stadthalle: півфінали – 12 і 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.
Австрія вже втретє прийматиме Євробачення. Країна також перемагала у 2014 році (Кончита Вурст з піснею Rise Like a Phoenix) і у 1966 році (Удо Юргенс з піснею Merci, Chérie).