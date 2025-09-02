Укр Рус
Show24 Музика Не Тіна Кароль: оголосили музичну продюсерку Національного відбору на Євробачення-2026
2 вересня, 10:57
2

Не Тіна Кароль: оголосили музичну продюсерку Національного відбору на Євробачення-2026

Марія Примич
Основні тези
  • Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026.
  • Співачка закликає подавати заявки та обіцяє підтримку учасникам.

Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026. Співачка зізналась, що відчуває хвилювання та відповідальність, але така роль є для неї честю.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення Україна. Джамала зазначила, що вже пройшло майже 10 років після її перемоги на пісенному конкурсі. 

Не пропустіть Alena Omargalieva несподівано заговорила про участь у Євробаченні: "Це виклик для себе"

За цей час я відчула неймовірну підтримку всієї Європи, всього світу. Я була в журі неодноразово. Я думаю, що ви це помітили. А тепер нова роль! Я обиратиму тих, хто змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні, 
– сказала Джамала.

Уже зовсім скоро стартує прийом заявок. 

Я чекаю ваші пісні! Я чекаю ваші голоси. Я чекаю вашу харизму. Я чекаю вас! Ви мені дуже потрібні! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя підтримка вам гарантована!, 
– наголосила співачка. 

Що відомо про Євробачення-2026?

  • Нагадаємо, переможцем Євробачення-2025 став представник Австрії JJ. Він виступав з піснею Wasted Love й отримав 436 балів від журі та глядачів. 

  • Наступного року пісенний конкурс пройде у Відні на арені Wiener Stadthalle: півфінали – 12 і 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня. 

  • Австрія вже втретє прийматиме Євробачення. Країна також перемагала у 2014 році (Кончита Вурст з піснею Rise Like a Phoenix) і у 1966 році (Удо Юргенс з піснею Merci, Chérie).