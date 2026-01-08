У Дії стартувало голосування за 10 учасника Національного відбору-2026
- У застосунку Дія стартувало голосування за десятого учасника Національного відбору на Євробачення, яке триватиме з 8 по 13 січня.
- Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого, де також проводитимуть збір для протезування ветеранів.
Як відомо, через місяць відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Уже названо імена дев'ятьох артистів, які точно змагатимуться за шанс потрапити на великий європейський конкурс, а от хто стане десятим учасником – залежить від глядачів.
У застосунку Дія стартувало голосування, яке триватиме всього декілька днів – з 8 по 13 січня. Кожен українець може обрати одного з кандидатів й віддати свій голос за фаворита, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Дії.
Участь у голосуванні може брати кожен, кому виповнилось 14 років. У списку кандтдатів опинились такі учасники:
- KHAYAT – "Герци";
- Karyotype – "DNA";
- MON FIA – "Do You Hear Me?";
- ANSTAY – "by the way";
- Марта Адамчук – "Silvered Pines"
- OKS – "SAY IT ALL".
Кожна із пісень артистів уже доступна до прослуховування на ютубі.
Щоб проголосувати, потрібно зайти у застосунок Дія, авторизуватись, обрати розділ Сервіси та натиснути на Опитування. Після цих дій відкриється активне голосування, де можна віддати свій голос за фаворита.
Суспільне Культура днями повідомило, що 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Під час шоу проводитимуть збір для протезування ветеранів.
Хто вже увійшов до фіналу Нацвідбору-2026?
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leléka;
- Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- "ЩукаРиба".