У Дії стартувало голосування за 10 учасника Національного відбору-2026

Як відомо, через місяць відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Уже названо імена дев'ятьох артистів, які точно змагатимуться за шанс потрапити на великий європейський конкурс, а от хто стане десятим учасником – залежить від глядачів.

У застосунку Дія стартувало голосування, яке триватиме всього декілька днів – з 8 по 13 січня. Кожен українець може обрати одного з кандидатів й віддати свій голос за фаворита, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Дії.

Участь у голосуванні може брати кожен, кому виповнилось 14 років. У списку кандтдатів опинились такі учасники:

KHAYAT – "Герци";

Karyotype – "DNA";

MON FIA – "Do You Hear Me?";

ANSTAY – "by the way";

Марта Адамчук – "Silvered Pines"

OKS – "SAY IT ALL".

Кожна із пісень артистів уже доступна до прослуховування на ютубі.

Кандидати на участь у Нацвідборі на Євробачення / Фото Суспільне

Щоб проголосувати, потрібно зайти у застосунок Дія, авторизуватись, обрати розділ Сервіси та натиснути на Опитування. Після цих дій відкриється активне голосування, де можна віддати свій голос за фаворита.

Суспільне Культура днями повідомило, що 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Під час шоу проводитимуть збір для протезування ветеранів.

Хто вже увійшов до фіналу Нацвідбору-2026?