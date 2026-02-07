Укр Рус
LELÉKA розчулила сцену Нацвідбору-2026 з треком "Рідним"
7 лютого, 20:32
2

LELÉKA розчулила сцену Нацвідбору-2026 з треком "Рідним"

Марта Гнат
Основні тези
  • Солістка LELÉKA, Вікторія Корінкова, пройшла до фіналу Нацвідбору-2026 з піснею "Рідним".
  • Вікторія живе у Берліні, але хоче повернутися до України, хоча наразі не має можливості заробляти музикою на Батьківщині.

Солістка LELÉKA – Вікторія Корінкова, з 2014 року живе у Берліні. Вона не планувала брати участь у Нацвідборі, однак її думку змінили слова Джамали, яка заявила, що цього року немає сильних заявок на пісенний конкурс.

Співачка згадала про трек "Рідним", яка і стала конкурсною й змогла пройти до фіналу Нацвідбору, пише 24 Канал.

Цю артистку дуже підтримує українська публіка. У ній бачать світло й гідну представницю України на Євробаченні у Відні. Вікторія називає себе пташкою, яка завжди повертається додому, бо не може жити без рідної країни.

Перші замальовки пісні "Рідним" з'явились напередодні повномасштабної війни. Співачка переконана, що вона досі актуальна й має неабияке значення для всіх українців.

LELÉKA – Ridnym (Національний відбір на Євробачення-2026): дивіться відео онлайн

Виконавиця постала у світлому образі, який не просто підкреслює творчий псевдонім, а й відповідає мотиву пісні.

Чи планує LELÉKA (Вікторія Корнікова) повернутись до України?

  • Співачка має таке бажання, однак поки не має можливості заробляти музикою на Батьківщині.

  • Усі її зв'язки наразі за межею України.

  • Родом Вікторія із шахтарського містечка, востаннє вона була там ще у 2021 році.

