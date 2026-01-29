Хто стане переможцем Нацвідбору на Євробачення: єврофани зробили прогноз

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться зовсім скоро – 7 лютого. Тим часом учасники посилено готуються до виступу, а єврофани роблять перші прогнози.

На сайті Eurovision World з'явилося фан-опитування щодо Національного відбору України на Євробачення-2026. У ньому перше місце посідає Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer).

Користувачі активно обирають своїх фаворитів серед фіналістів пісенного конкурсу. Важливо, що це голосування лише приблизно демонструє, хто може стати переможцем, і не впливає на кінцевий результат.

Саме Jerry Heil пророкують нагороду на Національному відборі-2026. Однак на думку єврофанів, високі шанси є й в інших фіналістів. Наприклад, Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів.

Найменше голосів віддають колективу "Щука Риба" з піснею "Моя Земля".



Рейтинг фіналістів Нацвідбору на думку єврофанів / Скриншот з сайту

Додамо, що раніше оцінку фіналістам Нацвідбору на Євробачення-2026 провели у застосунку My Eurovision Scoreboard. У рейтингу лідирувала Monokate – саме їй прогнозували перемогу. Але трійка фаворитів залишається незмінною: це Jerry Heil, Monokate та LELEKA.

Головне про Нацвідбір-2025