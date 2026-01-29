Хто стане переможцем Нацвідбору на Євробачення: єврофани зробили прогноз
- Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer) є фаворитом на перемогу у Нацвідборі-2026.
- Фінал Нацвідбору-2026 відбудеться 7 лютого, ведучими будуть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться зовсім скоро – 7 лютого. Тим часом учасники посилено готуються до виступу, а єврофани роблять перші прогнози.
На сайті Eurovision World з'явилося фан-опитування щодо Національного відбору України на Євробачення-2026. У ньому перше місце посідає Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer).
Користувачі активно обирають своїх фаворитів серед фіналістів пісенного конкурсу. Важливо, що це голосування лише приблизно демонструє, хто може стати переможцем, і не впливає на кінцевий результат.
Саме Jerry Heil пророкують нагороду на Національному відборі-2026. Однак на думку єврофанів, високі шанси є й в інших фіналістів. Наприклад, Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів.
Найменше голосів віддають колективу "Щука Риба" з піснею "Моя Земля".
Рейтинг фіналістів Нацвідбору на думку єврофанів / Скриншот з сайту
Додамо, що раніше оцінку фіналістам Нацвідбору на Євробачення-2026 провели у застосунку My Eurovision Scoreboard. У рейтингу лідирувала Monokate – саме їй прогнозували перемогу. Але трійка фаворитів залишається незмінною: це Jerry Heil, Monokate та LELEKA.
Головне про Нацвідбір-2025
- Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 7 лютого. Трансляція пройде на телеканалі Суспільне Культура. У вечір заходу організатори разом з Superhumans Center проведуть благодійний збір коштів для протезування ветеранів.
- До списку фіналістів належать такі артисти: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та “ЩукаРиба”. Вони представили свої композиції як на майданчиках, так і наживо на препаті.
- Вже оголосили ведучих Нацвідбору-2026. Ними стануть Тімур Мірошниченко і Леся Нікітюк, яка вперше вестиме такий захід.