Вечір Євробачення в Україні: де та коли дивитися фінал Національного відбору-2026

Залишилися лічені дні до того, як Україна дізнається ім'я свого представника на Євробаченні-2026. 10 українських виконавців та гуртів боротимуться за перемогу у фіналі.

Вечір Євробачення-2026 в Україні відбудеться у суботу, 7 лютого. Про це повідомляє сайт Суспільне Євробачення.

Цікаво Прийшла на Нацвідбір без гурту Go_A: що відомо про Катерину Павленко, яка має шанси на перемогу

7 лютого на глядачів чекатиме особливе шоу Національного відбору на Євробачення-2026.

Трансляція передшоу стартуватиме о 18:00, а його ведучою буде Анна Тульєва. Вона розповість про шлях учасників цьогорічного Нацвідбору – від перших кроків до репетицій і виходу на велику сцену у фіналі. Передшоу покаже трансформації музикантів та їхніх команд, а також значення Національного відбору для України сьогодні.

Трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення розпочнеться о 19:00. Його ведучими будуть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Це незвичний тандем, адже якщо Тімур є незмінним коментатором на пісенному конкурсі, то Леся вестиме шоу вперше.



Коли відбудеться Нацвідбір / Фото з інстаграму Євробачення Україна

Де дивитися Нацвідбір-2026?

Трансляцію фіналу Нацвідбору можна переглядати на різних майданчиках – від телебачення до радіо та інтернет-платформ:

Також Національний відбір можна дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна. Це не дивно, адже єврофани з різних країн з великою цікавістю слідкують саме за українським Нацвідбором.

Зазначимо, Суспільне Мовлення повідомило, що також транслюватиме Національний відбір з перекладом жестовою мовою у повноекранному форматі. Виконувати пісні будуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Перекладати діалоги на жестову мову буде Тетяна Журкова.

Що відомо про Національний відбір-2026?