Вечір Євробачення в Україні: де та коли дивитися фінал Національного відбору-2026
- Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого, де 10 виконавців боротимуться за право представляти Україну.
- Трансляція буде доступна на телебаченні, радіо, інтернет-платформах.
Залишилися лічені дні до того, як Україна дізнається ім'я свого представника на Євробаченні-2026. 10 українських виконавців та гуртів боротимуться за перемогу у фіналі.
Вечір Євробачення-2026 в Україні відбудеться у суботу, 7 лютого. Про це повідомляє сайт Суспільне Євробачення.
7 лютого на глядачів чекатиме особливе шоу Національного відбору на Євробачення-2026.
Трансляція передшоу стартуватиме о 18:00, а його ведучою буде Анна Тульєва. Вона розповість про шлях учасників цьогорічного Нацвідбору – від перших кроків до репетицій і виходу на велику сцену у фіналі. Передшоу покаже трансформації музикантів та їхніх команд, а також значення Національного відбору для України сьогодні.
Трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення розпочнеться о 19:00. Його ведучими будуть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Це незвичний тандем, адже якщо Тімур є незмінним коментатором на пісенному конкурсі, то Леся вестиме шоу вперше.
Коли відбудеться Нацвідбір / Фото з інстаграму Євробачення Україна
Де дивитися Нацвідбір-2026?
Трансляцію фіналу Нацвідбору можна переглядати на різних майданчиках – від телебачення до радіо та інтернет-платформ:
- телеканал Суспільне Культура,
- ютуб-канал Євробачення Україна,
- сайти Суспільне Культура та Євробачення в Україні,
- Радіо Промінь (з коментарями Лесі Антипенко і Дениса Денисенка),
- застосунок Дія.
Також Національний відбір можна дивитися англійською мовою на ютуб-каналі Євробачення Україна. Це не дивно, адже єврофани з різних країн з великою цікавістю слідкують саме за українським Нацвідбором.
Зазначимо, Суспільне Мовлення повідомило, що також транслюватиме Національний відбір з перекладом жестовою мовою у повноекранному форматі. Виконувати пісні будуть Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик. Перекладати діалоги на жестову мову буде Тетяна Журкова.
Що відомо про Національний відбір-2026?
- Музичною продюсеркою пісенного конкурсу цього року є Джамала. Саме вона з командою прослуховувала сотні заявок від охочих представити країну на Євробаченні.
- Імена дев'яти фіналістів стали відомі 3 грудня. Згодом українці обрали десятого учасника з лонглиста. Отож, за право представити країну боротимуться: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба" та KHAYAT.
- У фіналі переможця обиратимуть не тільки глядачі, але й судді. До складу журі увійшли такі артисти: Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.