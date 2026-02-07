Я боялася, – LELÉKA вперше прокоментувала перемогу у Нацвідборі-2026
- LELÉKA перемогла у Нацвідборі-2026, отримавши 20 балів, і представить Україну на Євробаченні у Відні.
- Співачка виконала пісню Ridnym про надію і внутрішню силу, яка допомагає почати знову.
У фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 змагалися одразу 10 учасників, та перемогу здобула співачка LELÉKA.
Вона отримала – 20 балів і вже в травні представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Відні. Артистка прокоментувала свій успіх у Нацвідборі, передає 24 Канал.
LELÉKA зізналася, що дуже зворушена перемогою і для неї велика честь отримати можливість представити Україну на міжнародній арені.
Найбільше я боялася, коли йшла на Нацвідбір: бути не прийнятою спільнотою, до якої вважаю себе приналежною. І те, що за мене люди все-таки проголосували, для мене має неймовірне значення,
– сказала співачка в прямому етері.
Нагадаємо, що на Нацвідборі-2026 LELÉKA виступала з піснею Ridnym про надію і внутрішню силу, яка допомагає почати знову, навіть коли навколо все руйнується. Вона про прийняття змін, віру в себе та в життя, яке завжди знаходить спосіб відродитися.
Що відомо про співачку LELÉKA?
- Справжнє ім'я артистки – Вікторія Корнікова.
- Вона народилася 10 листопада 1990 року у місті Першотравенськ (нині Шахтарське) Донецької області.
- Згодом переїхала до столиці, де навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Вікторія здобула ступінь бакалавра з виконавських мистецтв/акторської майстерності.
- У 2014 році вона переїхала до Німеччинм. Співачка хоче повернутися до України, однак поки не має можливості заробляти музикою на Батьківщині. Усі її зв'язки наразі за кордоном.