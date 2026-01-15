Jerry Heil, Monokate, KHAYAT та інші: фіналісти Нацвідбору-2026 презентували свої пісні

У лютому традиційно відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. У конкурсі беруть участь одразу 10 учасників.

15 січня команда Нацвідбору провела жеребкування щодо порядку виступу фіналістів. Відтак, відомо, що відкриватиме шоу Valeriya Force, а завершуватиме його гурт "ЩукаРиба". Тепер стали доступні всі пісні конкурсантів Нацвідбору-2026, які кожен охочий може послухати і обрати для себе фаворита. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Євробачення. Україна.

Valeriya Force

Співачка презентувала сучасний поп-гімн Open Our Hearts про жіночу силу, спадкову енергію та єдність поколінь. Головна ідея треку – разом ми сильніші і можемо світити для інших. Цікаво, що у цій пісні Valeriya Force поєднала хор, реп і українську духовну глибину.

Valeriya Force – Open Our Hearts: дивіться відео онлайн

Molodi

Гурт записав трек legends. Ця пісня звучить одразу двома мовами: англійською та українською.

Де би я не був, я знайду тебе в грудях моїх – небо. Tell me, am I strong enough, enough to stand my ground and rise above, when I felt like I was hopeless? You showed me I can still love,

– співають Кирило та Іван.

Molodi – legends: дивіться відео онлайн

Monokate

Трек TYT – сучасне прочитання української народної лірики про вибір, свободу та жіночу гідність. Пісня також про підтримку одне одного, про присутність і надію знову стати ближчими до себе та до близьких.

Monokate – TYT: дивіться відео онлайн

The Elliens

У пісні Crawling whispers музиканти співають про моменти, коли всередині важко і боляче дихати, але ти знаходиш сили триматися й рухатися далі. Вона про темні часи, з яких народжується несподівана сила, і для всіх, хто хоч раз відчував, що не витримає, але все ж вистояв.

The Elliens – Crawling whispers: дивіться відео онлайн

Laud

Пісня Lightkeeper розкриває образ хранителів світла.

Lightkeeper – це друге ім'я кожного українця. Це наш захисник, який оберігає мирні міста, а також вчитель, що вчить наступне покоління українців, а іще бізнесмен, що продовжує генерувати економічні процеси всередині країни, а також дівчинка чи хлопчик, які зібрали портфель в школу і лягли спати в надії, що їм не потрібно буде цієї ночі йти в укриття,

– йдеться в описі до треку.

Laud – Lightkeeper: дивіться відео онлайн

Leléka

Виконавиця презентувала пісню Ridnym про надію і внутрішню силу, яка допомагає почати знову, навіть коли навколо все руйнується. Вона про прийняття змін, віру в себе та в життя, яке завжди знаходить спосіб відродитися.

До речі, композиція двомовна – у ній поєднані англійська та українська.

Leléka – Ridnym: дивіться відео онлайн

Mr. Vel

Пісня Do or Done про людину, яка намагається зберегти себе і своє внутрішнє світло в складному, жорстокому світі. Ліричний герой композиції бачить руйнування навколо, стикається з тиском, чужими правилами та сумнівами, але бореться замість того, щоб підкоритися.

Mr. Vel – Do or Done: дивіться відео онлайн

KHAYAT

Пісня "Герци" про стан, коли ти на межі витривалості й відчуваєш внутрішню порожнечу, але ще не зламався. Вона про момент, коли більше немає опори в зовнішньому світі та залишається тільки серце, що б'ється всупереч втомі, сумнівам та страх.

Ця історія не про боротьбу і не про перемогу. Вона про внутрішній біль і розгубленість, які можна або тимчасово глушити, або навчитись жити з ними,

– зазначив співак.

KHAYAT – "Герци": дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Яна на Нацвідбір-2026 подала пісню CATHARTICUS (prayer), яка перекладається як "Катарсис (молитва)". Трек поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал та сучасний поп, відкриваючи новий погляд на жанр. Головний меседж композиції закладено в рядках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тих, хто не бачить, що рай на землі).

Ми не знаємо, чи вже не запізно щось кардинально змінити, але я точно вірю, що ніколи не пізно зупинитися. Зупинитися руйнувати – себе, одне одного і світ навколо. Цією піснею мені хотілося нагадати: рай не десь потім. Він можливий тут і зараз, якщо ми навчимося його бачити,

– зазначила Jerry Heil.

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer): дивіться відео онлайн

"ЩукаРиба"

"Моя земля" оспівує повернення додому – туди, де тебе чекають, де рідні люди й знайомі місця. Пісня нагадує, що дім завжди залишається в серці, навіть якщо ти далеко. Її текст і мелодія виростають із народної пісенної традиції, але звучать сучасно.

"ЩукаРиба" – "Моя земля": дивіться відео онлайн

