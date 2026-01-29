Перші скандали та прогнози на переможця: усе, що потрібно знати про цьогорічний Нацвідбір

Фінал Національного відбору на Євробачення уже не за горами. Судді та глядачі методом голосування обиратимуть, хто з українських артистів має поїхати до Відня на 70-й ювілейний конкурс.

Підготовка до цьогорічного Нацвідбору починалась спокійно. Джамала, яка перемогла на Євробаченні від України у 2016 році, стала музичною продюсеркою й одразу заявила, що дуже серйозно та відповідально ставитиметься до відбору учасників. Та у результаті стався гучний скандал, який мав закінчитись у суді. 24 Канал розповість усе, що потрібно знати про Національний відбір 2026.

Скандал із Поляковою та підозра у співпраці з росіянином

Усе почалось з того, що співачка вирішила також подати заявку на конкурс. Вона надіслала лист до Суспільного, щоб ті оновили деякі правила. Йдеться про те, що Україну не можуть представляти артисти, які виступали в Росії або окупованому Криму після 2014 року. Оля Полякова була ведучою одного з російських заходів з путіністом Басковим у 2015 році, отже, вона не може брати участі у відборі.

Оля Полякова / Фото з інстаграму артистки

Суспільний мовник відповів, що правила Нацвідбору не змінять, адже він уже триває.

Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги,

– підкреслює мовник.

Та Полякову така відповідь не задовольнила, тому вона подала скаргу на Суспільне Європейській мовній спілці. Крім того, співачка подала документи ще й до суду.

У грудні минулого року продюсер виконавиці – Михайло Ясинський, заявив, що вважає правило 4.6 дискримінаційним і пропонує зміни, які зберігають заборону співпраці з Росією після 24 лютого 2022 року, з урахуванням індивідуальних обставин до цієї дати.

Суспільне виступило з готовністю обговорити зміни правил Нацвідбору на Євробачення після 2026 року, але не змінювати поточні правила для відбору.

Та коли з Поляковою відбулось затишшя, "вистрілила" Valeriya Force (вона ж Валерія Симулик). Дівчина стала учасницею Нацвідбору, однак її запідозрили у співпраці з росіянами.

У 2024 році Valeriya Force випустила альбом My Dark Side. Інформацію про платівку на своїй сторінці публікував D.Woo – російський звукорежисер, який живе в країні-агресорці та пише пісні для інших росіян. Серед них – Льоша Свік, який підтримує Путіна.

Valeriya Force могла співпрацювати з росіянином / Скриншот з телеграма Богдана Беспалова

Зараз цього допису на сторінці звукорежисера немає. Пізніше були опубліковані скріни, де Валерія лайкала дописи росіянини, а також була підписана на інших артистів з країни-агресорки.

Тоді Симулик вийшла із заявою, що саме продюсери ухвалювали рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу, і підкреслила, що не була відповідальною за ці обов'язки.

Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в Росії, країні агресора, та не випускала музику для цього ринку,

– наголосила вона.

Також додала, що з 2025 року виступає як Valeriya Force, є артисткою американського лейбла і співпрацює лише з саундпродюсером Vinny Venditto.

Суспільне Мовлення заявило, що можлива співпраця Valeriya Force з російським звукорежисером не є порушенням правил Нацвідбору на Євробачення.

Хто увійшов до десятки учасників Національного відбору?

Список фіналістів Національного відбору-2026 має такий вигляд:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба";

KHAYAT (цього виконавця обрала українці за допомогою голосування у застосунку Дія).

Організатори поділились у соцмережах макетом сцени Нацвідбору. Цього року вони відійшли від звичного стилю. Суддів розмістять збоку сцени, відмовившись від звичного великого столу. Фіналісти сидітимуть на спеціальному балконі. Крім того, сцена буде яскраво освітлена світловими ефектами, а в центрі розташують великий мультимедійний екран.

Де та коли дивитись Національний відбір на Євробачення-2026?

Шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне.Культура 7 лютого 2026 року. Окрім того, що під час ефіру обиратимуть виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній співочій арені, Суспільне Мовлення разом із Superhumans Center у межах шоу організовують збір коштів для протезування ветеранів.

Гасло Національного відбору на Євробачення-2026 – "Будь унікальним". А ведучими стануть Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко. Анна Тульєва буде ведучою зони єврофанів, а також вестиме передшоу.

Кому прогнозують перемогу у Нацвідборі?

На сайті Eurovision World з'явилося фан-опитування щодо Національного відбору України на Євробачення-2026. У ньому перше місце посідає Jerry Heil з піснею CATHARTICUS (prayer).

Та на думку єврофанів, високі шанси є й в інших фіналістів. Наприклад, Monokate посіла друге місце в списку, а LELEKA увійшла до трійки фаворитів.

Рейтинг фіналістів Нацвідбору на думку єврофанів / Скриншот з сайту

Раніше оцінку фіналістам Нацвідбору на Євробачення-2026 провели у застосунку My Eurovision Scoreboard. У рейтингу лідирувала Monokate – саме їй прогнозували перемогу.

Головне про Євробачення-2026