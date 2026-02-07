Як проходить фінал Національного відбору на Євробачення-2026: текстова трансляція

Нарешті розпочинається довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Сьогодні, 6 лютого, українці оберуть, хто представлятиме країну вже у травні в Австрії.

На глядачів чекатиме неймовірне шоу, ведучими якого стануть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Ми побачимо виступи 10 фіналістів, які боротимуться за звання переможця. Текстову трансляцію фіналу з усіма деталями читайте на сайті 24 Каналу.

Не пропустіть Україна обирає представника на Євробачення-2026: онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору

На Нацвідборі вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав життя за Незалежність України. Та закликали долучитися до благодійного збору для протезування ветеранів.

Тімур та Леся оголосили членів журі: це переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор Євген Філатов, директор "ХітFM" Віталій Дроздов, режисер та хореограф-постановник Костянтин Томільченко. Цього року їх представили як експертів, що оцінюватимуть пісні й номери за чіткими критеріями.

Ведучими Національного відбору цьогоріч стали: незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк, яка вперше супроводжує колегу на цій сцені.

Далі на сцену Нацвідбору вийшли всі фіналісти. Нагадаємо порядок їхнього виступу: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil, "ЩукаРиба".



Порядок виступу фіналістів / Фото Євробачення Україна

Концерт відкривають торішні представники України на Євробаченні – гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Нагадаємо, що у 2025 році в Базелі колектив посів 10 місце у фіналі.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео

Фінал Національного відбору транслюється у записі. Концерт записали напередодні. Таке рішення, як і минулого року, ухвалили через загрозу повітряних тривог. Оголошення результатів відбуватиметься наживо.

Офіційно розпочинається фінал Національного відбору на Євробачення-2026! Всього за кілька годин Україна дізнається ім'я свого представника на найбільшому пісенному конкурсі Європи.



Вечір Нацвідбору / Фото Євробачення Україна

О 18:00 стартувало передшоу, ведучою якого є Анна Тульєва. Глядачі отримали нагоду дізнатися про шлях команд і артистів – від перших рішень до репетицій, змін у своїх образах та треках і виходу на велику сцену. Передшоу показало не тільки процес підготовки фіналістів, але й те, чому Нацвідбір завжди такий важливий для України.