Як проголосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026: є тільки два варіанти

Уже незабаром, 7 лютого, українці обиратимуть артиста, який поїде представляти нашу країну на Євробачення, яке цього року проходитиме у Відні. Уже відомі імені усіх десятьох фіналістів, тому слід підготуватись, щоб проголосувати правильно.

24 Канал детально розповість, як потрібно цього року голосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб віддати голос саме своєму фавориту.

Як проголосувати у фіналі Нацвідбору-2026?

Цього року при виборі переможця враховуватимуться голоси й глядацького голосування, і професійного журі. На жаль, застосунок Дія іноді не витримує напливу під час голосування, тому вже другий рік поспіль можна буде проголосувати ще й за допомогою СМС-повідомлення.

Зверніть увагу! Кожен з учасників має свій порядковий номер, адже це необхідно для голосування за допомогою СМС. Щоб це зробити, на номер 7576 надішліть код від 1 до 10 (обираєте ту цифру, яка відповідає вашому фавориту).

Не пропустіть! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Та голосування у Дії також буде. У ньому зможуть взяти участь всі українці від 14 років. Щоб проголосувати за учасника, потрібно зробити такі кроки: зайти у застосунок Дія – обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".

Та пам'ятайте, що голосування не стартує з початком ефіру. Воно розпочнеться після виступу 10 учасника. Цього року ведучими шоу стали Леся Нікітюк і Тимур Мірошниченко. Саме вони скажуть, коли можна голосувати.

