Как проголосовать в финале Нацотбора на Евровидение-2026: есть только два варианта

Уже скоро, 7 февраля, украинцы будут выбирать артиста, который поедет представлять нашу страну на Евровидение, которое в этом году будет проходить в Вене. Уже известны имена всех десяти финалистов, поэтому следует подготовиться, чтобы проголосовать правильно.

24 Канал подробно расскажет, как нужно в этом году голосовать на Нацотборе на Евровидение, чтобы отдать голос именно своему фавориту.

Как проголосовать в финале Нацотбора-2026?

В этом году при выборе победителя будут учитываться голоса и зрительского голосования, и профессионального жюри. К сожалению, приложение Дія иногда не выдерживает наплыва во время голосования, поэтому уже второй год подряд можно будет проголосовать еще и с помощью СМС-сообщения.

Обратите внимание! Каждый из участников имеет свой порядковый номер, ведь это необходимо для голосования с помощью СМС. Чтобы это сделать, на номер 7576 пришлите код от 1 до 10 (выбираете ту цифру, которая соответствует вашему фавориту).

Не пропустите не пропустите! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.

1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. Эллиены – Ползучий шепот;

5. Лауд – Светозарный хранитель;

6. Лелека – "Родным";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герцы";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (молитва);

10. "ЩукаРыба" – "Моя земля".

И голосование в Дії также будет. В нем смогут принять участие все украинцы от 14 лет. Чтобы проголосовать за участника, нужно сделать следующие шаги: зайти в приложение Дія – выбрать раздел "Сервисы", а затем – "Опрос".

И помните, что голосование не стартует с началом эфира. Оно начнется после выступления 10 участника. В этом году ведущими шоу стали Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Именно они скажут, когда можно голосовать.

