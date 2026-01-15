Нацвідбір на Євробачення 2026: оголосили порядок виступу фіналістів

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 не за горами, тож 15 січня відбулося жеребкування, яке визначило, у якому порядку виступатимуть артисти.

Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Євробачення Україна. Вас також може зацікавити Усе це було грою, – Ірочка з "Холостяка" зробила неочікувану заяву про участь Цимбалюка в шоу Фінал Нацвідбору-2026 відкриє Valeriya Force, а закриватиме захід – гурт "ЩукаРиба". Який порядок виступів фіналістів Національного відбору? 1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля". Пресконференція та жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026? Фінал пісенного конкурсу відбудеться 7 лютого.

У межах шоу Суспільне Мовлення разом із Superhumans Center проведе збір для протезування ветеранів.

Артист, який переможе в Нацвідборі-2026, представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в столиці Австрії – Відні. Наша країна виступатиме у другій половині другого півфіналу Євробачення-2026.