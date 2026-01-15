Нацвідбір на Євробачення 2026: оголосили порядок виступу фіналістів
- Фінал Нацвідбору-2026 відкриє Valeriya Force, а закриватиме гурт "ЩукаРиба".
- Конкурс відбудеться 7 лютого.
- Переможець представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 не за горами, тож 15 січня відбулося жеребкування, яке визначило, у якому порядку виступатимуть артисти.
Фінал Нацвідбору-2026 відкриє Valeriya Force, а закриватиме захід – гурт "ЩукаРиба".
Який порядок виступів фіналістів Національного відбору?
1. Valeriya Force – Open Our Hearts;
2. Molodi – THE LEGENDS;
3. Monokate – TYT;
4. The Elliens – Crawling whispers;
5. Laud – Lightkeeper;
6. Leléka – "Рідним";
7. Mr. Vel – Do or Done;
8. KHAYAT – "Герци";
9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?
- Фінал пісенного конкурсу відбудеться 7 лютого.
- У межах шоу Суспільне Мовлення разом із Superhumans Center проведе збір для протезування ветеранів.
- Артист, який переможе в Нацвідборі-2026, представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в столиці Австрії – Відні. Наша країна виступатиме у другій половині другого півфіналу Євробачення-2026.