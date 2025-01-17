17 січня 2025, 18:00
Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 10 фіналістів музичного конкурсу
Основні тези
- Суспільне оголосило імена десяти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025.
- Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого і буде транслюватися у форматі концерту.
Суспільне назвало імена десяти фіналістів Національного відбору-2025. Це сталося після того, як українці через застосунок Дія обрали останнього учасника.
Десятим фіналістом стала співачка FIЇNKA. Вона разом з дев'ятьма іншими виконавцями боротиметься за право представити Україну на Євробаченні-2025. Вони вже починають готуватися до виступу у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Список фіналістів Нацвідбору-2025
- FIЇNKA – "Культура"
- Future Culture – Waste My Time
- KHAYAT – HONOR
- KRYLATA – STAY TRUE
- MOLODI – my sea
- Ziferblat – Bird of pray
- Абіє – "Дім"
- ДК Енергетик – "Сіль"
- Маша Кондратенко – No time to cry
- Влад Шериф – Wind of change
Зауважимо, фінал Національного відбору-2025 пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту.