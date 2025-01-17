Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 10 фіналістів музичного конкурсу

Суспільне назвало імена десяти фіналістів Національного відбору-2025. Це сталося після того, як українці через застосунок Дія обрали останнього учасника.

Десятим фіналістом стала співачка FIЇNKA. Вона разом з дев'ятьма іншими виконавцями боротиметься за право представити Україну на Євробаченні-2025. Вони вже починають готуватися до виступу у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Список фіналістів Нацвідбору-2025

FIЇNKA – "Культура"

Future Culture – Waste My Time

KHAYAT – HONOR

KRYLATA – STAY TRUE

MOLODI – my sea

Ziferblat – Bird of pray

Абіє – "Дім"

ДК Енергетик – "Сіль"

Маша Кондратенко – No time to cry

Влад Шериф – Wind of change

Зауважимо, фінал Національного відбору-2025 пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту.