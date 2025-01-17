УКР РУС
17 січня 2025, 18:00
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Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 10 фіналістів музичного конкурсу

Марія Касій
Основні тези
  • Суспільне оголосило імена десяти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025.
  • Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого і буде транслюватися у форматі концерту.

Суспільне назвало імена десяти фіналістів Національного відбору-2025. Це сталося після того, як українці через застосунок Дія обрали останнього учасника.

Десятим фіналістом стала співачка FIЇNKA. Вона разом з дев'ятьма іншими виконавцями боротиметься за право представити Україну на Євробаченні-2025. Вони вже починають готуватися до виступу у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне

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Список фіналістів Нацвідбору-2025

  • FIЇNKA – "Культура"
  • Future Culture – Waste My Time
  • KHAYAT – HONOR
  • KRYLATA – STAY TRUE
  • MOLODI – my sea
  • Ziferblat – Bird of pray
  • Абіє – "Дім"
  • ДК Енергетик – "Сіль"
  • Маша Кондратенко – No time to cry
  • Влад Шериф – Wind of change

Зауважимо, фінал Національного відбору-2025 пройде 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту.