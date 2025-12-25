25 грудня, 20:00
"Не п'яна – закохана" і не тільки: 15 найпопулярніших пісень 2025 року
Основні тези
- У 2025 році в Україні вийшли пісні, які стали популярними в музичних чартах і соціальних мережах.
- Серед найпопулярніших пісень року: "Не п'яна – закохана", "Смарагдове небо", "Шовковиця" та "Афини".
У 2025 році вийшло багато пісень, які завоювали серця українців. Вони потрапляли в топи музичних чартів, вірусилися у соціальних мережах, зокрема у тіктоці, та звучали чи не в кожній домівці.
Наприкінці року редакція 24 Каналу склала добірку найпопулярніших пісень. Серед них: "Не п'яна – закохана", "Смарагдове небо", "Шовковиця", "Афини", "З якого ти поверху неба?".
Список найпопулярніших пісень 2025 року
- Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн
- DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця": дивіться відео онлайн
- FIЇNKA – "Афини": дивіться відео онлайн
- FIЇNKA – "Грушка": дивіться відео онлайн
- Alena Omargalieva – "Мужчина": дивіться відео онлайн
- Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн
- Alena Omargalieva і MamaRika – "Не ходи": дивіться відео онлайн
- Victoria Niro – "Питань нема": дивіться відео онлайн
- Jerry Heil – "Додай гучності": дивіться відео онлайн
- Шугар – "Олєг": дивіться відео онлайн
- Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн
- Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн
- Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн
- MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн