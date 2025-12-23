Розсекретили нову дівчину Олександра Терена: хто вона і чим займається

Днями Олександр Терен зізнався, що перебуває у стосунках. Тоді ж він уперше показався на публіці з новою дівчиною.

Тепер в мережі розсекретили, хто вона. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал INSTAМАНІЯ.

Нову обраницю Олександра звуть Катерина. З інстаграму відомо, що вона – засновниця читацького клубу 1574, авторка книжки "Хто така ця Кіра?" та оглядачка української літератури.

Катерина Смачило / Фото з її інстаграму

Коханій Терена 33 роки. Про це вона писала на своїй сторінці в Threads.

Жінка народилася в Рівному, де жила до 16 років. Після університету Катерина взяла собі gap year, влаштувавшись на круїзний лайнер. Вона пройшла два океани – Тихий та Атлантичний.

Для довідки! Gap year – це перерва в навчанні, яку молодь бере, щоб спробувати себе в різних сферах: попрацювати, подорожувати, зайнятися волонтерством або підготуватися до вступу. Цей час допомагає краще зрозуміти свої інтереси й визначитися з майбутнім шляхом.

Зараз Катерина мешкає у Києві, а також іноді подорожує.

Більше як 10 років вона працювала в політичному та кризовому піарі. Також жінка була залучена до європейських ініціатив, що стосуються післявоєнної відбудови України, і співпрацювала з Міністерством юстиції, Верховною Радою, Національним банком, представниками банківського сектору, обласними адміністраціями, виборчими кампаніями та з багатьма іншими проєктами.

Катерина Смачило / Фото з її інстаграму

Нині мій головний фокус – розвиток освітньо-розважального проєкту, який має мету не лише розважати, а й відкривати нове,

– написала обраниця Терена.

Катерина разом із шістьма колегами створила серіал-курс про українську літературу "УкрЛіт: як серіал, тільки курс".

З соцмереж відомо, що вона займається спорт і з етичних міркувань не їсть м'ясо вже більше як 7 років.

Катерина Смачило / Фото з її інстаграму

Катерину з Олександром вперше разом побачили 20 грудня на новорічному концерті "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona" у київському Палаці спорту. Про це писало видання Blik.ua.

Що Олександр Терен казав про нові стосунки?