Біля дому Михайла Лебіги пролунав гучний вибух під час нічної атаки: момент потрапив на відео

Уночі російська армія вдарила по Києву та області дронами й ракетами. Внаслідок атаки є значні руйнування: окупанти, зокрема, розтрощили квартиру Тараса Тополі та його дружини Олени. Також є загиблі та поранені.

Вибух пролунав й неподалік будинку, де живе блогер Михайло Лебіга. Момент потрапив на відео, яке він опублікував в інстаграмі, пише Show 24.

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На відео, яке поширив Михайло Лебіга, спершу чути звук дрона, а потім пролунав гучний вибух. Блогер встиг лягти на землю, він побачив у вікні спалах. У той момент хлопець спілкувався з кимось зі своїх знайомих.

20 хвилин назад. Перший раз в житті, бл*ть, включив запис. Більше не буду, я їб*в,

– підписав відео Лебіга.

Біля дому Лебіги пролунав вибух: у відео є нецензурна лексика

Михайло Лебіга також показав наслідки російської атаки. У його домі посипалась штукатурка.

Будуть винні мені нову штукатурку,

– написав блогер.

У домі Михайла Лебіги посипалась штукатурка / Скриншот з інстаграму блогера

Росіяни атакували Україну 23 червня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 352 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. 158 повітряних цілей вдалося збити, ще 196 – локаційно втрачені.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (обламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області", – повідомили у ПС.

Постраждали 6 районів столиці: Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський, Дарницький. У ДСНС розповіла, що кількість загиблих у Києві збільшилася до 6 людей.