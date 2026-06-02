"Жахіття": Єфросиніна, Решетнік, Дорофєєва та інші зірки прокоментували пекельну ніч у Києві

У Києві минула ще одна тривожна ніч. Російські війська здійснили масовану атаку на столицю, застосувавши дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Руйнування й пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах міста. Як на чергову атаку відреагували українські зірки та як пережили цю ніч – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Темляк, якого звинувачують у насильстві, вперше за довгий час вийшов на зв'язок

Телеведуча Маша Єфросиніна з 11-річним сином Сашком провела ніч в метро.

Страшно відкривати новини. Отсосія – пдрси,

– написала знаменитість.

Маша Єфросиніна відреагували на масовану атаку по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч показав, що троє його дітей під час обстрілу спали в коридорі.

В нас тут дуже гучно. Росіє, ненавиджу тебе. І, здається, ще сильніше. Хоча куди вже сильніше,

– емоційно зазначив шоумен.

Анатолій Анатоліч показав, як діти спали в коридорі під час комбінованої атаки на Київ / Скриншот з інстаграму

Телеведучий Григорій Решетнік теж розповів, що було дуже гучно. Він висловив щирі співчуття постраждалим від обстрілу.

Навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Вдячність нашим Силам Оборони. В складні часи ми живемо, маємо триматися, аби не впасти та вистояти,

– наголосив Григорій.

Григорій Решетнік відреагував на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Його дружина Христина емоційно додала: "Жахіття просто. Бажаю, аби на болотах теж чули такі звуки над головами".

Христина Решетнік відреагувала на масований обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Надя Дорофєєва, блогерка та бізнесвумен Анастасія Скальницька, переможниця "Холостяка 10" Даша Ульянова й інші знаменитості також поділилися, що пережили страшну ніч.

Українські зірки відреагували на комбінований обстріл столиці / Скриншоти з інстаграму

Масований обстріл столиці в ніч на 2 червня

У різних районах Києва спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Руйнування зафіксували в Подільському, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та інших районах. У Голосіївському районі через ворожий удар спалахнули пожежі та пошкоджено будівлі. За попередніми даними, у місцевій поліклініці були зруйновані другий і третій поверхи.

Відомо, що цієї ночі Росія на територію України випустила 73 ракети та 656 БпЛА. Окрім Києва, ворог атакував Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.