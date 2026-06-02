"Жахіття": Єфросиніна, Решетнік, Дорофєєва та інші зірки прокоментували пекельну ніч у Києві
У Києві минула ще одна тривожна ніч. Російські війська здійснили масовану атаку на столицю, застосувавши дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.
Руйнування й пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах міста. Як на чергову атаку відреагували українські зірки та як пережили цю ніч – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Темляк, якого звинувачують у насильстві, вперше за довгий час вийшов на зв'язок
Телеведуча Маша Єфросиніна з 11-річним сином Сашком провела ніч в метро.
Страшно відкривати новини. Отсосія – пдрси,
– написала знаменитість.
Анатолій Анатоліч показав, що троє його дітей під час обстрілу спали в коридорі.
В нас тут дуже гучно. Росіє, ненавиджу тебе. І, здається, ще сильніше. Хоча куди вже сильніше,
– емоційно зазначив шоумен.
Телеведучий Григорій Решетнік теж розповів, що було дуже гучно. Він висловив щирі співчуття постраждалим від обстрілу.
Навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Вдячність нашим Силам Оборони. В складні часи ми живемо, маємо триматися, аби не впасти та вистояти,
– наголосив Григорій.
Його дружина Христина емоційно додала: "Жахіття просто. Бажаю, аби на болотах теж чули такі звуки над головами".
Співачка Надя Дорофєєва, блогерка та бізнесвумен Анастасія Скальницька, переможниця "Холостяка 10" Даша Ульянова й інші знаменитості також поділилися, що пережили страшну ніч.
Українські зірки відреагували на комбінований обстріл столиці / Скриншоти з інстаграму
Масований обстріл столиці в ніч на 2 червня
У різних районах Києва спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Руйнування зафіксували в Подільському, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та інших районах. У Голосіївському районі через ворожий удар спалахнули пожежі та пошкоджено будівлі. За попередніми даними, у місцевій поліклініці були зруйновані другий і третій поверхи.
Відомо, що цієї ночі Росія на територію України випустила 73 ракети та 656 БпЛА. Окрім Києва, ворог атакував Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.