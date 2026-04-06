Будинок батьків MELOVIN постраждав через обстріл Одеси
- Будинок батьків співака MELOVIN постраждав від російського обстрілу Одеси, вибито вікна, але всі живі.
- Російські БпЛА влучили в житлові будинки в Одесі, загинуло 3 людини, ще 15 поранено. 6 квітня оголошено днем жалоби.
Російські окупанти вночі 6 квітня цинічно вдарили по Одесі. У мирному місті не обійшлося без руйнувань і пошкоджень.
Співак MELOVIN повідомив у своєму телеграм-каналі, що через обстріл Одеси постраждали його рідні. Росіяни пошкодили будинок батьків артиста.
У домі мами й тата MELOVIN вибило вікна. Усі живі, однак більше деталей співак не повідомляв.
Одеса… мої співчуття сім'ям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю,
– написав артист.
Нагадаємо, MELOVIN народився та виріс в Одесі. Попри постійні обстріли, його батьки залишаються в місті. MELOVIN намагається за будь-якої важливої нагоди приїздити до рідних на декілька днів чи більше.
Що відомо про атаку на Одесу?
- Уночі 6 квітня російські військові атакували Одесу ударними БпЛА. Близько 2 години оголосили про повітряну тривогу, а о 3:12 в Одесі пролунали вибухи.
- Безпілотники влучили у житловий будинок у Київському та Приморському районах. В одному з будинків зруйнувалися з п'ятого по третій поверхи. Окрім того, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, магазин та дитячий садок.
- Наразі відомо про трьох загиблих людей унаслідок російського удару. Це 30-річна жінка, її 2,6-річна донька та 53-річна жінка. Ще 15 людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка, двоє маленьких дітей та ще двоє підлітків.
Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі повідомив, що 6 квітня в Одесі – день жалоби. Містяни вшановують пам'ять загиблих, чиї життя обірвалися через російську атаку.