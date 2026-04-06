Будинок батьків MELOVIN постраждав через обстріл Одеси

Російські окупанти вночі 6 квітня цинічно вдарили по Одесі. У мирному місті не обійшлося без руйнувань і пошкоджень.

Співак MELOVIN повідомив у своєму телеграм-каналі, що через обстріл Одеси постраждали його рідні. Росіяни пошкодили будинок батьків артиста.

У домі мами й тата MELOVIN вибило вікна. Усі живі, однак більше деталей співак не повідомляв.

Одеса… мої співчуття сім'ям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю,

– написав артист.

Нагадаємо, MELOVIN народився та виріс в Одесі. Попри постійні обстріли, його батьки залишаються в місті. MELOVIN намагається за будь-якої важливої нагоди приїздити до рідних на декілька днів чи більше.

Що відомо про атаку на Одесу?

Уночі 6 квітня російські військові атакували Одесу ударними БпЛА. Близько 2 години оголосили про повітряну тривогу, а о 3:12 в Одесі пролунали вибухи.

Безпілотники влучили у житловий будинок у Київському та Приморському районах. В одному з будинків зруйнувалися з п'ятого по третій поверхи. Окрім того, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, магазин та дитячий садок.

Наразі відомо про трьох загиблих людей унаслідок російського удару. Це 30-річна жінка, її 2,6-річна донька та 53-річна жінка. Ще 15 людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка, двоє маленьких дітей та ще двоє підлітків.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі повідомив, що 6 квітня в Одесі – день жалоби. Містяни вшановують пам'ять загиблих, чиї життя обірвалися через російську атаку.