Відома українська акторка повідомила про загибель брата на війні
- Оксана Лада повідомила, що її двоюрідний брат, який був офіцером, загинув на Запорізькому напрямку у 2023 році.
- Чоловік двоюрідної сестри Лади, який служив розвідником, був двічі поранений під час повномасштабної війни.
Українська акторка Оксана Лада, яка зіграла Ірину Пельцину у культовому американському серіалі "Клан Сопрано", повідомила про втрату брата на фронті. Вона також пригадала початок повномасштабного вторгнення.
Подробицями Лада поділилась в інтерв'ю OBOZ.UA. Двоюрідний брат акторки загинув після початку повномасштабного вторгнення.
Не пропустіть Співак Девід Аксельрод повідомив про смерть мами
Мій двоюрідний брат ще у 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення – знову призвався. У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку,
– розповіла Оксана Лада.
Акторка поділилась, що чоловік її двоюрідної сестри також є військовим. Він пішов служити у 2014 році й був розвідником.
Під час повномасштабної війни двічі зазнав поранень, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала,
– додала вона.
Оксана пригадала, що дізналась про початок повномасштабного вторгнення Росії проти України з американських новин. Вона зателефонувала мамі та сестрі, які сказали, що на її рідне місто Івано-Франківськ летять ракети.
Лада зізналась, що не могла сидіти на місці. Вже у перші дні вона виходила на мітинги у Нью-Йорку, давала інтерв'ю американським медіа, збирала гроші, підтримувала гуманітарні ініціативи.
Хто така Оксана Лада?
Оксана Лада народилася 3 березня 1976 року в Івано-Франківську. Після закінчення школи вступила до Івано-Франківського університету нафти й газу.
Емігрувавши до США, розпочала навчання у W.H. Studios у Вінна Гендмена. Оксана зіграла у виставі "Трійця" на Офф-Бродвеї, після чого у 1995 році її номінували на премію "Драма Деск".
Окрім "Клану Сопрано", Лада знялась у таких серіалах: "30 потрясінь", "Помаранчевий – хіт сезону", "Нью-Йорк 22" і "До смерті красива". Також з'явилась у фільмі "Велика здобич".