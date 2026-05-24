Де зараз Олег Скрипка – лідер гурту "Воплі Відоплясова", який народився в Росії

Олег Скрипка – відомий український музикант, який разом із гуртом "ВВ" створив чимало хітів. Сьогодні, 24 травня, співак відзначає день народження. Йому виповнилось 62 роки.

Біографія Скрипки дуже колоритна, адже він не одразу зростав в Україні. Та й взагалі його подальша кар'єра могла розвинутись далеко за кордоном. У день народження виконавця 24 Канал розповість, що відомо про його життя і де він зараз.

Чому Олег Скрипка не знав про Україну?

Артист народився у Таджикистані, а шкільні роки провів у Курській області. У проєкті "33 запитання від Люкс ФМ" Скрипка розповідав, що дитиною їздив на Полтавщину до родичів, і, за його словами, тоді він "не знав, що Україна існує".

Коли з гостей Скрипка повертався до Курщини, то розмовляв українською мовою. Тоді однолітки називали його "хохлом".

Приниження національного характеру я не відчував тоді. Навпаки було: співали українською мовою, навіть, я пам'ятаю, у нас на художній самодіяльності чи в музичній школі я вивчав українські твори. Вони тоді не від'єднували українців від себе,

– поділився Олег Скрипка.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" вважає, що росіяни "люблять українців дуже дивною любов'ю".

Як створили гурт "ВВ"?

Після закінчення 9 класу Олег вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту. А вже у 1986 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

У 1987 році офіційно було створено "Воплі Відоплясова". У перший рік діяльності гурту було написано хіт "Танці", з яким музиканти перемогли на київському рок-фестивалі.

На початку 90-х років молодий колектив вирішує поїхати до Франції. За рік "ВВ" випустили дебютний альбом "Або-Або". Цікаво, що раніше Скрипка зізнавався, що саме за кордоном відчув себе українцем.

У 1996 році "ВВ" знову виступають на теренах України, а також гастролюють у Росії та в інших країнах світу.

У 2004 році Скрипка вперше організував фестиваль "Країна мрій".

Ми вже тоді продовжували виборювати свою незалежність. І у 2004 масово заспівали гімн, який тоді не був популярним серед українців,

– ділився спогадами артист.

За свою співочу кар'єру виконавець отримав дві важливі відзнаки: 2005 рік – звання заслуженого артиста України, 2022 рік – нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Особисте життя Олега Скрипки

Коли у 90-х роках музикант був у Парижі, то там він познайомився з танцівницею кабаре француженкою Марі Рібо. Артист дуже швидко освідчився коханий, а весілля було скромним. Дехто навіть казав, що Скрипка одружився заради того, щоб отримати візу.

Шлюб протримався 7 років. Зрештою фронтмен гурту "ВВ" пішов від коханої.

В Україні артист познайомився з Наталією Сидь і в 1997 році одружився з нею.

У цьому шлюбі народилось четверо дітей: Роман і Устим, Олеся та Зоряна. Дружина дуже рідко з'являється разом із чоловіком на публічних виходах, адже віддає перевагу спокою та дому.

Де зараз Олег Скрипка?

Артист продовжує вести музичну кар'єру в Україні. Відносно часто дає інтерв'ю, а також з'являється у різних телевізійних розважальних програмах.

Нагадаємо, що гурт відзначає 40-річчя на сцені. На честь такої події заплановані концерти як в Україні, так і за кордоном.