Після скандального розлучення: фронтмен гурту СКАЙ вперше показав свою нову обраницю
- Олег Собчук уперше показав свою нову обраницю, менеджерку гурту СКАЙ Тамару Божко, привітавши її з днем народження в інстаграмі.
- Музикант додав до привітання рядки з пісні "Кохана".
Фронтмен рок-гурту СКАЙ Олег Собчук уперше показав свою нову обраницю. Музикант зворушливо привітав її з днем народження.
Собчук опублікував фото з коханою на своїй сторінці в інстаграмі. Він перебуває у стосунках з менеджеркою гурту СКАЙ Тамарою Божко.
Олег Собчук поділився селфі з Тамарою Божко. Музикант ніжно звернувся до коханої у її день народження – він прикріпив до допису рядки з пісні гурту СКАЙ "Кохана".
"Ти небесами подарована мені
За що – дізнатись я не в силі.
Немов вогонь свічі чарівний
Ти мою душу зігріваєш уві сні.
Своєю ласкою й любов'ю
Даруєш крила, щоб літати
Й думки, неначе в морі хвилі,
Ти вмієш правильно читати.
Кохана! Кохана! Кохана!
Ніжна і жадана
Кохана! Кохана! Кохана!
Ти Богом мені дана!"
Собчук додав: "З днем народження, кохана! Нехай здійснюються мрії".
До речі, раніше фронтмен гурту "Скай" розповідав, як з'явилась пісня "Кохана". До Собчука звернувся Юрій з Дніпра і попросив привітати його дружину з ювілеєм. Чоловік написав вірш, щоправда, російською мовою, музикант переклав його на українську і разом з командою створив композицію.
Нагадаємо, що Собчук зізнався, що перебуває у стосунках ще у квітні 2025 року у програмі ЖВЛ. Тоді музикант не поділився подробицями, але зауважив, що до одруження поки не готовий.
Що відомо про шлюб Олега Собчука?
Колишню дружину Олега Собчука звати Марія. У листопаді 2023 року жінка повідомила, що вони розлучаються після 20 років шлюбу і заявила, що перебувала у токсичних стосунках.
Марія назвала Олега аб'юзером, а також оприлюднила їхнє листування, де вони обговорювали спільне майно. Собчук назвав колишню обраницю "невдячним створінням".
Пізніше фронтмент гурту СКАЙ розповів, що вони з Марією розійшлися ще до початку повномасштабного вторгнення, а у травні 2023 року офіційно розлучилися. Водночас звинувачення в аб'юзі він не прокоментував.
Експодружжя виховує двох спільних дітей: доньку Тетяну та сина Арсена.