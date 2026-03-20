Після скандального розлучення: фронтмен гурту СКАЙ вперше показав свою нову обраницю

Фронтмен рок-гурту СКАЙ Олег Собчук уперше показав свою нову обраницю. Музикант зворушливо привітав її з днем народження.

Собчук опублікував фото з коханою на своїй сторінці в інстаграмі. Він перебуває у стосунках з менеджеркою гурту СКАЙ Тамарою Божко.

Олег Собчук поділився селфі з Тамарою Божко. Музикант ніжно звернувся до коханої у її день народження – він прикріпив до допису рядки з пісні гурту СКАЙ "Кохана".

"Ти небесами подарована мені

За що – дізнатись я не в силі.

Немов вогонь свічі чарівний

Ти мою душу зігріваєш уві сні.

Своєю ласкою й любов'ю

Даруєш крила, щоб літати

Й думки, неначе в морі хвилі,

Ти вмієш правильно читати.

Кохана! Кохана! Кохана!

Ніжна і жадана

Кохана! Кохана! Кохана!

Ти Богом мені дана!"

Собчук додав: "З днем народження, кохана! Нехай здійснюються мрії".

Олег Собчук з коханою / Фото з інстаграму музиканта

До речі, раніше фронтмен гурту "Скай" розповідав, як з'явилась пісня "Кохана". До Собчука звернувся Юрій з Дніпра і попросив привітати його дружину з ювілеєм. Чоловік написав вірш, щоправда, російською мовою, музикант переклав його на українську і разом з командою створив композицію.

Нагадаємо, що Собчук зізнався, що перебуває у стосунках ще у квітні 2025 року у програмі ЖВЛ. Тоді музикант не поділився подробицями, але зауважив, що до одруження поки не готовий.

