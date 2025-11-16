Укр Рус
16 листопада, 10:59
2

Фронтмен гурту СКАЙ потрапив до лікарні з передінфарктним станом, – ЗМІ

Софія Хомишин
Основні тези
  • Фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані.
  • Лікарі стабілізували його стан.

Фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука госпіталізували. У мережі шириться інформація про те, що в музиканта передінфарктний стан.

Колеги співака поділилися, як він почувається, передає 24 Канал. 

14 листопада на офіційній сторінці гурту СКАЙ вийшов допис, у якому повідомлялося про термінову госпіталізацію фронтмена Олега Собчука через передінфарктний стан. У публікації йшлося, що "завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний, він перебуває під наглядом медиків". Скриншот опублікували на сайті ТСН. 

Фронтмен гурту СКАЙ потрапив до лікарні з передінфарктним станом / Скриншот з мережі 

Втім, наразі цієї публікації на фейсбук-сторінці гурту немає, і нової інформації про стан артиста команда СКАЙ поки що не оприлюднила.

Редакція 24 Каналу звернулася до менеджерки гурту з проханням прокоментувати ситуацію та уточнити стан Олега Собчука, проте наразі відповіді не отримала. 

Що відомо про проблеми зі здоров'ям в Олега Собчука?

  • Напередодні співак травмував око.
  • Інцидент стався в гримерці в Києві: фронтмен СКАЙ відкривав пляшку кока-коли, і металевий корок під тиском вилетів і влучив йому в ліве око.
  • У результаті співак отримав контузію ока та ерозію рогівки – пошкодження поверхневого шару рогівки ока.