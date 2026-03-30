Здають нерви, – співзасновник МУР відреагував на хейт після критики UNITED24Media

Реакція Олександра Хоменко на пост UNITED24Media про українські Most Sold Out Plays спричинила хвилю дискусій у мережі. Після критики через те, що у списку не було проєктів МУР, на нього посипалися звинувачення від користувачів.

Згодом Хоменко відповів на критику, опублікувавши розлогий допис, у якому пояснив свою позицію. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Хоменка, його коментар під публікацією про "найбільш аншлагові вистави" був спрямований не проти театрів чи колег, а лише вказував на неточність у добірці медіа. Він наголосив, що ніколи не знецінював українські вистави та, навпаки, підтримує й популяризує проєкти, які вважає вартими уваги.

Я прямо написав, що в цей пост варто б "додати ще вистав", і загалом, як багато в нас крутого й прекрасного. Я ніколи не заходив би в пост із "найкращими" чи "найглибшими" виставами – бо це суб'єктивно. Але коли є рейтинг "Most Sold Out Plays", який базується на чіткій метриці – проданих квитках, то не додати вистави МУР – це м'яко кажучи, дивно,

– пояснив Олександр.

У своєму дописі Хоменко також заявив про системну проблему – ігнорування діяльності МУР з боку окремих медіа та представників індустрії. Він стверджує, що колектив неодноразово не потрапляв до різних рейтингів і добірок, попри значну популярність і комерційний успіх.

Взагалі, картина вийшла показова. "Творче об'єдннаня" – як вирок. Музичні рейтинги не беруть – бо ми занадто театральний проєкт. Театри не беруть – бо ми занадто музичний проєкт. Освітяни – бо ми занадто розважальні, Розважальні – бо занадто освітяни,

– зазначив співзасновник МУР.

Олександр також звернув увагу на подвійні стандарти: коли державні театри знаходять фінансування – це сприймають як досягнення, тоді як подібні результати незалежних команд можуть трактувати як "комерцію".

Я розумію, що моя задача – рухатись далі і не озиратись. Але інколи, кількість несправедливого болю та ігнорування досягає свого піку, і навіть в мене – здають нерви від такого. Прямо як коли однокласники кидаються твоїми підручниками по аудиторії. Тільки аудиторія – побільше, а замість підручників – добре ім'я творчого угрупування, яке, якщо ви добре подумаєте, нічого, крім великої користі та любові – цій нації не приносить,

– підсумував Олександр Хоменко.

Що цьому передувало?