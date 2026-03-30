Впоследствии Хоменко ответил на критику, опубликовав обширный пост, в котором объяснил свою позицию. Об этом он написал в инстаграме.
По словам Хоменко, его комментарий под публикацией о "наиболее аншлаговых спектаклях" был направлен не против театров или коллег, а лишь указывал на неточность в подборке медиа. Он отметил, что никогда не обесценивал украинские спектакли и, наоборот, поддерживает и популяризирует проекты, которые считает достойными внимания.
Я прямо написал, что в этот пост стоило бы "добавить еще спектаклей", и вообще, как много у нас крутого и прекрасного. Я никогда не заходил бы в пост с "лучшими" или "глубокими" спектаклями – потому что это субъективно. Но когда есть рейтинг "Most Sold Out Plays", который базируется на четкой метрике – проданных билетах, то не добавить спектакль МУР – это мягко говоря, странно,
– объяснил Александр.
В своей заметке Хоменко также заявил о системной проблеме – игнорирования деятельности МУР со стороны отдельных медиа и представителей индустрии. Он утверждает, что коллектив неоднократно не попадал в различные рейтинги и подборки, несмотря на значительную популярность и коммерческий успех.
Вообще, картина получилась показательная. "Творческое объединение" – как приговор. Музыкальные рейтинги не берут – потому что мы слишком театральный проект. Театры не берут – потому что мы слишком музыкальный проект. Образовательные – потому что мы слишком развлекательные, развлекательные – потому что слишком образовательные,
– отметил соучредитель МУР.
Александр также обратил внимание на двойные стандарты: когда государственные театры находят финансирование – это воспринимают как достижение, тогда как подобные результаты независимых команд могут трактовать как "коммерцию".
Я понимаю, что моя задача – двигаться дальше и не оглядываться. Но иногда, количество несправедливой боли и игнорирования достигает своего пика, и даже у меня – сдают нервы от такого. Прямо как когда одноклассники бросаются твоими учебниками по аудитории. Только аудитория – побольше, а вместо учебников – доброе имя творческой группировки, которая, если вы хорошо подумаете, ничего, кроме большой пользы и любви – этой нации не приносит,
– подытожил Александр Хоменко.
Что этому предшествовало?
- 27 марта, в Международный день театра, UNITED24Media в инстаграме сделало публикацию, в которой говорилось о том, что даже во время войны украинская театральная сцена ощутимо оживает, а современные постановки собирают аншлаги. В пост добавили различные популярные украинские спектакли.
- Соучредитель творческого объединения МУР Александр Хоменко резко отреагировал на пост UNITED24Media. Он возмутился, что спектакль МУР "Ребелия" не попал в список самых популярных постановок, несмотря на высокие продажи билетов.
- В комментариях разгорелась активная дискуссия: часть пользователей поддержала позицию Хоменко, тогда как другие заметили, что пост касался именно театральных спектаклей, а МУР является творческим объединением, а не театром.