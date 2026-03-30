Впоследствии Хоменко ответил на критику, опубликовав обширный пост, в котором объяснил свою позицию. Об этом он написал в инстаграме.

По словам Хоменко, его комментарий под публикацией о "наиболее аншлаговых спектаклях" был направлен не против театров или коллег, а лишь указывал на неточность в подборке медиа. Он отметил, что никогда не обесценивал украинские спектакли и, наоборот, поддерживает и популяризирует проекты, которые считает достойными внимания.

Я прямо написал, что в этот пост стоило бы "добавить еще спектаклей", и вообще, как много у нас крутого и прекрасного. Я никогда не заходил бы в пост с "лучшими" или "глубокими" спектаклями – потому что это субъективно. Но когда есть рейтинг "Most Sold Out Plays", который базируется на четкой метрике – проданных билетах, то не добавить спектакль МУР – это мягко говоря, странно,

– объяснил Александр.

В своей заметке Хоменко также заявил о системной проблеме – игнорирования деятельности МУР со стороны отдельных медиа и представителей индустрии. Он утверждает, что коллектив неоднократно не попадал в различные рейтинги и подборки, несмотря на значительную популярность и коммерческий успех.

Вообще, картина получилась показательная. "Творческое объединение" – как приговор. Музыкальные рейтинги не берут – потому что мы слишком театральный проект. Театры не берут – потому что мы слишком музыкальный проект. Образовательные – потому что мы слишком развлекательные, развлекательные – потому что слишком образовательные,

– отметил соучредитель МУР.

Александр также обратил внимание на двойные стандарты: когда государственные театры находят финансирование – это воспринимают как достижение, тогда как подобные результаты независимых команд могут трактовать как "коммерцию".

Я понимаю, что моя задача – двигаться дальше и не оглядываться. Но иногда, количество несправедливой боли и игнорирования достигает своего пика, и даже у меня – сдают нервы от такого. Прямо как когда одноклассники бросаются твоими учебниками по аудитории. Только аудитория – побольше, а вместо учебников – доброе имя творческой группировки, которая, если вы хорошо подумаете, ничего, кроме большой пользы и любви – этой нации не приносит,

– подытожил Александр Хоменко.

Что этому предшествовало?