Через це Хоменко публічно розкритикував видання. Деталі цього скандалу – далі в матеріалі 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Скандал через перезапуск "Орла і Решки" російською: продюсерка шоу різко відповіла на критику
Публікацію про вистави оприлюднили в інстаграмі UNITED24Media 27 березня – у Міжнародний день театру. У матеріалі йшлося про те, що навіть в умовах війни українська театральна сцена переживає відчутне відродження, а сучасні постановки збирають аншлаги. Автори наголосили: глядачі готові годинами стояти в чергах, аби потрапити на улюблені вистави. До переліку популярних театральних постановок, зокрема, увійшли: "КАБАРЕ" у режисурі Олени Коляденко, "Конотопська відьма" Івана Уривського, "Земля", "Макбет", "Гамлет" та інші.
Втім, така добірка викликала критику з боку співзасновника творчого об'єднання МУР – Олександра Хоменко. Він емоційно відреагував на публікацію, поставивши під сумнів її об'єктивність. Зокрема, Хоменко звернув увагу на те, що до добірки не потрапила популярна вистава його об'єднання – "Ребелія". За словами Олександра, дії UNITED24Media – це "знущання над здоровим глуздом і об'єктивною реальністю" на догоду смакам редакції.
Це ж наче "головне медіа про Україну на закордон", чи його теж сприймати як авторську колонку декількох людей? Квитків на вистави МУР продано більше, ніж на 3/5 з цих вистав разом узятих. І я не оцінюю художню складову колег, всі – генії, найкращі вистави країни, а ще скільки б додати в цей пост. Просто пост – наче про Sold Out'и. І це все було б дуже смішно, якби не було так безглуздо і сумно,
– написав він.
Олександр Хоменко розкритикував UNITED24Media / Скриншот з інстаграму
У коментарях до допису розгорнулася активна дискусія. Частина користувачів підтримала позицію Хоменка, тоді як інші звернули увагу на те, що публікація стосувалася саме театральних постановок, а МУР – творче об'єднання.
Коментарі під дописом UNITED24Media / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про "Ребелію"?
- "Ребелія" – це вистава і альбом творчого об'єднання МУР.
- Додамо, що назва "Ребелія" означає "бунт" або "спротив". У виставі це поняття переосмислюється як мистецький маніфест: незалежність не була подарована, а здобута – і потребує захисту й сьогодні.
- Сюжет охоплює важливі моменти української історії: XX з'їзд КПРС, рух шістдесятників, масові поховання в Биківні, Чорнобильську катастрофу та інші історичні події того періоду. Усе це веде до ключового моменту – проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.
- До речі, раніше МУР і Укрзалізниця нарвалися на хейт через перейменування потяга Київ– Краматорськ на "Ребелію" на підтримку однойменного мистецького проєкту творчого об'єднання.