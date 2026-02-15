Олександр Пономарьов замилував архівними фото єдиного сина
- Сьогодні сину Олександра Пономарьова виповнилося 19 років, і артист привітав його в Instagram з днем народження.
- Олександр Пономарьов опублікував колаж з фотографій сина, де можна побачити, як вони змінювалися з роками.
Сьогодні, 15 лютого, єдиному сину Олександра Пономарьова, Олександру, виповнилося 19 років. Народний артист України привітав хлопця з днем народження.
Пономарьов звернувся до сина в інстаграмі. Він опублікував колаж з фотографій Олександра.
Олександр Пономарьов показав кілька спільних фотографій з сином. Три світлини зроблені у дитинстві хлопця, а ще одна – у юному віці. Так, можна побачити, як вони змінювалися з роками.
Сьогодні у моїй родині свято – день народження у сина! Многая та благая літа тобі, сину. З Божим благословінням!,
– написав Пономарьов.
Реакція мережі
У коментарях під дописом шанувальники Олександра Пономарьова приєднуються до привітань:
- "Вітаємо! Хай буде щасливим і здоровим на радість сім'ї у мирній країні".
- "Вітання щасливому батьку та красунчику синочку!"
- "З днем народження! Міцного здоров'я, миру та злагоди! Успіхів у всьому!"
Коротко про особисте життя Олександра Пономарьова
У середині 90-х років на фестивалі імені Володимира Івасюка Олександр Пономарьов познайомився з Оленою Мозговою. Подію організував її батько – співак і композитор Микола Мозговий.
Між Олександром та Оленою виник роман. У 1998 році в них народилася донька Євгенія. На той час Мозгова також виховувала дочку Зою від попередніх стосунків, яку артист прийняв як рідну.
У 2006 році Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, яка навчалась у Київському національному університеті. У 2007 році у подружжя народився син Олександр.
Зараз народний артист України приховує своє особисте життя. Влітку 2025 року Пономарьов зізнався, що декілька років перебуває у стосунках, але вони з коханою ще не одружились.