15 лютого, 17:30
3

Олександр Пономарьов замилував архівними фото єдиного сина

Марія Примич
Основні тези
  • Сьогодні сину Олександра Пономарьова виповнилося 19 років, і артист привітав його в Instagram з днем народження.
  • Олександр Пономарьов опублікував колаж з фотографій сина, де можна побачити, як вони змінювалися з роками.

Сьогодні, 15 лютого, єдиному сину Олександра Пономарьова, Олександру, виповнилося 19 років. Народний артист України привітав хлопця з днем народження.

Пономарьов звернувся до сина в інстаграмі. Він опублікував колаж з фотографій Олександра.

Олександр Пономарьов показав кілька спільних фотографій з сином. Три світлини зроблені у дитинстві хлопця, а ще одна – у юному віці. Так, можна побачити, як вони змінювалися з роками.

Сьогодні у моїй родині свято – день народження у сина! Многая та благая літа тобі, сину. З Божим благословінням!, 
– написав Пономарьов.

Олександр Пономарьов привітав сина з 19-річчям / Фото з інстаграму артиста

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники Олександра Пономарьова приєднуються до привітань:

  • "Вітаємо! Хай буде щасливим і здоровим на радість сім'ї у мирній країні".
  • "Вітання щасливому батьку та красунчику синочку!"
  • "З днем народження! Міцного здоров'я, миру та злагоди! Успіхів у всьому!"

Сина Олександра Пономарьова вітають з днем народження / Скриншот з інстаграму

Сину Олександра Пономарьова виповнилось 19 років / Скриншот з інстаграму

Коротко про особисте життя Олександра Пономарьова

  • У середині 90-х років на фестивалі імені Володимира Івасюка Олександр Пономарьов познайомився з Оленою Мозговою. Подію організував її батько – співак і композитор Микола Мозговий.

  • Між Олександром та Оленою виник роман. У 1998 році в них народилася донька Євгенія. На той час Мозгова також виховувала дочку Зою від попередніх стосунків, яку артист прийняв як рідну.

  • У 2006 році Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк, яка навчалась у Київському національному університеті. У 2007 році у подружжя народився син Олександр.

  • Зараз народний артист України приховує своє особисте життя. Влітку 2025 року Пономарьов зізнався, що декілька років перебуває у стосунках, але вони з коханою ще не одружились. 