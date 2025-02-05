У мене зв'язані руки, – переможниця "Холостяка-13" вперше прокоментувала розрив з Тереном

Холостяк Олександр Терен та його обраниця Інни Бєлєнь розірвали стосунки. Після того, як вони оголосили про це, виник публічний конфлікт між ними.

Чоловік попросив дівчину дати йому спокій і тепер вона йому публічно відповіла. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Бєлєнь.

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Насамперед дівчина поділилася, що не хоче вступати у суперечку з ветераном російсько-української війни.

У мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала своєю думкою, я буду поганою, бо йду на людину, яка віддала своє здоров'я заради нашої країни,

– зауважила Інна.

Водночас після розриву Олександр Терен заявив, що колишня дівчина впродовж місяця приховувала від нього інстаграм-сторіс. Втім, Бєлєнь це заперечує.

Я хочу, щоб мною він пишався, чого я буду приховувати сторіс, де я провожу донації, де я скидаю гроші на підтримку ЗСУ. Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс. По-перше, це дуже тупо. По-друге, я завжди його підтримувала. Я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки,

– зазначила дівчина.

Переможниця "Холостяка-13" наголосила, що на своїй сторінці більше не буде давати коментарів про Олександра, оскільки, на її думку, він своїм ставленням все показала.

Я готова видалити інстаграм і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити й поважати. Я готова бути мамою. Я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити інстаграм хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього. Тому не треба мені, будь ласка, писати. Ви знаєте мої пріоритети. Я як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю. Я точно знаю, як я зараз не хочу, яке відношення до мене я терпіти не буду,

– підкреслила переможниця "Холостяка-13".

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Нагадаємо, після завершення романтичного реаліті Олександр Терен та Інна Бєлєнь повідомили, що продовжили романтичні стосунки. Дівчина навіть переїхала у Київ, щоб бути ближче до коханого, втім згодом стало відомо про їхній розрив. Щоправда, його причину колишні партнери поки не розголошують. Олександр та Інна прийняли рішення рухатися окремо.

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