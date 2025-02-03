Мені цей період дається не просто, – Терен натякнув на розставання з переможницею "Холостяка"

Головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен натякнув на розставання з переможницею проєкту Інною Бєлєнь. Підписники поцікавилися у ветерана, які у нього зараз стосунки з дівчиною.

Чутки про розставання пари ходять у мережі вже деякий час. Тож Олександр не оминув питання про особисте життя, хоча конкретної відповіді не дав, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм чоловіка.

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Відповідаючи на питання про стосунки з Інною Бєлєнь, Олександр Терен опублікував лист, який він написав перед останньою церемонією троянд на "Холостяку". Це рядки з вірша Василя Симоненка. Крім того, військовослужбовець натякнув на розставання з волонтеркою, залишивши доволі неоднозначну відповідь.

Знайшов фото мого листа, в якому я залишив рядки вірша Симоненка. Лист писав перед останньою церемонією, яка була для мене хвилюючою. Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою, наскільки це можливо. Мені цей період дається не просто, і як тільки я його пройду, – одразу з вами поділюсь,

– написав Олександр Терен.

Олександр Терен натякнув на розставання з Інною Бєлєнь / Скриншот з інстаграму

Чому з'явилися чутки про розставання Терена і Бєлєнь