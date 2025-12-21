Олександр Терен уперше з'явився на публіці з новою обраницею: як вона виглядає
- Олександр Терен вперше з'явився на публіці з новою дівчиною на новорічному концерті в Києві.
- Терен не розсекретив ім'я своєї обраниці, але зазначив, що вона його підтримує і йому приємно з нею проводити час.
Учора, 20 грудня, ветеран війни та головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен відвідав новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona" у київському Палаці спорту. На заході він з'явився з новою дівчиною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.ua. Видання також показало фото Терена з коханою.
Олександр Терен не розповідав про нові стосунки у соціальних мережах. Учора ветеран війни вперше з'явився з новою дівчиною на такому публічному заході. Водночас ім'я обраниці він не розсекретив.
Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі й буде. Сподіваюсь, що вона теж це отримує, що отримую і я. Вона махає головою раптом що, то так,
– розповів Терен.
Чоловік зазначив, що у його життя розпочався новий етап. Олександр надіється, що все буде добре, і стосунки не завершаться. Він поділився, що почав зустрічатися з дівчиною не так давно – взимку.
Що відомо про особисте життя Олександра Терена?
Олександр Терен взяв участь у 13 сезоні проєкту "Холостяк". У фіналі він обрав Інну Бєлєнь.
Деякий час після закінчення реаліті-шоу пара ніби-то була у стосунках, проте на початку лютого цього року Олександр та Інна оголосила про розставання.
Після цього ветерана війни запідозрили у романі з блогеркою Оленою Мандзюк, але вони не підтверджували ці чутки. Не так давно колишні друзі повідомили, що більше не спілкуються.
Також у мережі ширилися чутки, що Терен перебуває у стосунках з Віточкою Зварич – ексучасницею 14 сезону "Холостяка". Наприкінці листопада вони навіть зустрілися.