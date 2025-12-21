Олександр Терен уперше з'явився на публіці з новою обраницею: як вона виглядає

Учора, 20 грудня, ветеран війни та головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен відвідав новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona" у київському Палаці спорту. На заході він з'явився з новою дівчиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.ua. Видання також показало фото Терена з коханою.

Олександр Терен не розповідав про нові стосунки у соціальних мережах. Учора ветеран війни вперше з'явився з новою дівчиною на такому публічному заході. Водночас ім'я обраниці він не розсекретив.

Моя супутниця тепер в цьому житті, яка мені дуже імпонує. Як людина, як жінка. З якою дуже приємно проводити час, яка підтримує мене в багатьох речах. Сподіваюсь, що так далі й буде. Сподіваюсь, що вона теж це отримує, що отримую і я. Вона махає головою раптом що, то так,

– розповів Терен.

Чоловік зазначив, що у його життя розпочався новий етап. Олександр надіється, що все буде добре, і стосунки не завершаться. Він поділився, що почав зустрічатися з дівчиною не так давно – взимку.

Олександр Терен з обраницею / Фото Blik.ua

Що відомо про особисте життя Олександра Терена?