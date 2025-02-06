Я не зміг відчути шаленого кохання, – Олександра Терен висловився про участь у "Холостяку"

Головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен відповів, чи можливо знайти кохання на реаліті-шоу. Зокрема, висловився про свій досвід участі у проєкті.

Подробицями ветеран війни поділився в інтерв'ю Марічці Падалко, передає 24 Канал. Терен зізнався, що не відчув "повноцінного глибокого кохання".

Не пропустіть Олександр Терен та Олена Мандзюк відпочивають на Кіпрі: зірки відповіли на чутки про роман

Олександр Терен зазначив, що за два місяці проєкту спілкувався не з однією жінкою, а з тринадцятьма. Чоловік зізнався, що за таких умов і за такий короткий термін йому складно закохатися.

Я не вірю в кохання з першого погляду, тому мені дійсно треба трохи часу для того, щоб закохатися. В мене все життя так було. Тому за цей короткий час дійсно я особисто не зміг відчути шаленого кохання,

– сказав він.

Ветеран війни додав, що було складно думати про свої почуття, коли навколо знімальна група, всі дивляться і чекають на поцілунок. До речі, головний герой "Холостяка-13" розповів, як йому було цілуватися на камеру.

Чесно? По-різному. Дивлячись, наскільки далеко камера від вас,

– з усмішкою відповів Олександр Терен.

За словами Терена, чим далі камера – тим комфортніше цілуватися. Військовослужбовець також зауважив, що дівчатам було складніше відкриватися, адже у нього вже був досвід роботи на телебаченні.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Особисте життя Олександра Терена після проєкту