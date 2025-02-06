Я не зміг відчути шаленого кохання, – Олександра Терен висловився про участь у "Холостяку"
Головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен відповів, чи можливо знайти кохання на реаліті-шоу. Зокрема, висловився про свій досвід участі у проєкті.
Подробицями ветеран війни поділився в інтерв'ю Марічці Падалко, передає 24 Канал. Терен зізнався, що не відчув "повноцінного глибокого кохання".
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Олександр Терен зазначив, що за два місяці проєкту спілкувався не з однією жінкою, а з тринадцятьма. Чоловік зізнався, що за таких умов і за такий короткий термін йому складно закохатися.
Я не вірю в кохання з першого погляду, тому мені дійсно треба трохи часу для того, щоб закохатися. В мене все життя так було. Тому за цей короткий час дійсно я особисто не зміг відчути шаленого кохання,
– сказав він.
Ветеран війни додав, що було складно думати про свої почуття, коли навколо знімальна група, всі дивляться і чекають на поцілунок. До речі, головний герой "Холостяка-13" розповів, як йому було цілуватися на камеру.
Чесно? По-різному. Дивлячись, наскільки далеко камера від вас,
– з усмішкою відповів Олександр Терен.
За словами Терена, чим далі камера – тим комфортніше цілуватися. Військовослужбовець також зауважив, що дівчатам було складніше відкриватися, адже у нього вже був досвід роботи на телебаченні.
Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн
Особисте життя Олександра Терена після проєкту
- Нагадаємо, що у фіналі 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен обрав волонтерку Інну Бєлєнь. Деякий час після проєкту парі вдавалося будувати стосунки, але днями вони повідомили, що розійшлися. Подробицями ексзакохані не поділилися, просто зазначивши, що "вирішили рухатися окремо".
- Після цього в Олександра та Інни стався публічний конфлікт. За словами чоловіка, він почав отримувати хейтерські коментарі від підписників дівчини, тому різко звернувся до них в інстаграм-сторіс.
- Волонтерка стала на захист своєї аудиторії, а ветеран війни натомість попросив її дати йому спокій, аби далі вони рухалися окремо "без вигаданих сварок та інтриг". Згодом Інна відповіла, що не хоче публічно сваритися, адже у неї "зв'язанні руки". На думку Бєлєнь, вона все одно буде поганою, як би не захищала себе, бо вступає в суперечку з людиною, "яка віддала своє здоров'я заради нашої країни".
- Крім того, у мережі з'явилися чутки, що Олександр Терен закрутив роман з блогеркою Оленою Мандзюк, оскільки зараз вони відпочивають в одному місці. Однак знаменитості заявили, що вони лише друзі.