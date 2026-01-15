Укр Рус
15 січня, 12:44
Олександр Терен зустрівся з Володимиром Зеленським і отримав нагороду

Марія Примич
Основні тези
  • Олександр Терен був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від Володимира Зеленського.
  • Терен поділився, що його дії завжди керувалися внутрішнім відчуттям справедливості, а не бажанням отримати винагороди.

Ветеран війни Олександр Терен зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент України відзначив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Церемонія нагородження пройшла 14 січня. В інстаграмі Терен поділився фотографіями з Зеленським, пише 24 Канал.

До речі Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою

Олександр Терен розповів, що йому зателефонували з Офісу Президента і повідомили, що його представлено до нагородження.

Усі свої дії я ніколи не робив заради винагород. До великої війни й особливо під час неї мною рухає внутрішнє відчуття справедливості та бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся. Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди, 
– поділився ветеран війни.

Чоловік також розповів, що в нього на нозі є татуювання з надписом "кожному по заслугах". Олександр набив його десь у 22-23 роки. 

Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю, бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне, 
– наголосив Терен.

У коментарях під дописом люди, зокрема українські зірки, вітають Олександр з отриманням нагороди:

  • Маша Єфросиніна: "Тим приємніше отримувати відзнаку, коли знаєш, що всі твої дії були не заради неї. Тоді вона лише підтверджує їх правильність і надихає на нові. Вітаю тебе!"
  • Христина Решетник: "Вітаю, ти заслужив однозначно".
  • Григорій Решетник: "Саня, ти гідний усіх відзнак. Гордість".
  • Оксана Кучма: "Щиро вітаю! Ти неймовірний! Великий приклад для багатьох. Пишаюсь, що знаю тебе! Обіймаю".

Люди вітають Олександра Терена / Скриншоти з інстаграму

 

 

За що відзначили Олександра Терена?

  • Нагадаємо, що Володимир Зеленський відзначив державними нагородами членів національної збірної команди на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених". Серед тих, хто отримав орден "За заслуги" III ступеня, був Олександр Терен.

  • Президент України нагородив команду за досягнення високих спортивних результатів, виявлення самовідданості та волі до перемоги на "Іграх Нескорених" 2023 та 2025 років. 

  • Терен брав участь у змаганнях у 2023 році. Він отримав бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди.