Учасниця 11 сезону проєкту "Холостяк" Олександра Миколюк, яка днями пережила напад в Одесі, розповіла про свій стан. Вона також поділилась, що після інциденту почала отримувати негативні коментарі.

Миколюк вийшла на зв'язок в інстаграмі, передає Show 24. Дівчина повідомила, що сьогодні почувається краще.

Олександра Миколюк розповіла, що вже потроху може підіймати праву руку і рухати нею, рани не тілі теж загоюються. Дівчина зізналась, що багато людей висловили їй співчуття і запропонували допомогу.

Учасниця "Холостяка-11" записувала сториз, коли їхала до слідчого, аби дізнатися, як просувається її справа. Олександра пообіцяла поділитись тією інформацією, яку дозволять, з підписниками.

Однак, окрім підтримки, Миколюк також отримала й чимало негативних коментарів.

Сьогодні до мене дійшло дуже цікаве повідомлення. Мені написали: "Чому ти це все постиш? На тебе ж і так усім начхати". Тому що ховати голову в пісок – нехай будете ви, але я не можу собі цього дозволити. Я не хочу, щоб з моєю дитиною це сталося, з моєю подругою, з мамою, з сестрою. Я не хочу, щоб це траплялось з жінками,

– наголосила Олександра.

Дівчина показала деякі з негативних коментарів, які їй пишуть. Вона зауважила, що й надалі розповідатиме, як її намагалися зґвалтувати й підкреслила, що жінки не мають соромитися і вважати себе винними.

Я дуже прошу, дівчата, якщо вам не складно, висвітлюйте ці ситуації. Тому що коли ми будемо бачити, що нас таких багато та це не ваша провина, а провина ось таких вибл*дків, що їх ще носить земля, можливо, цей світ буде кращим місцем, а буде небезпечніше в цьому світі не нам з вами, а їм,

– додала Миколюк.

Олександра Миколюк вийшла на зв'язок:

Олександра Миколюк показала негативні коментарі:

Що відомо про напад на Олександру Миколюк?

Нагадаємо, що 10 серпня серед білого дня на Олександру Миколюк напали в Одесі. Невідомий чоловік погрожував дівчині зґвалтуванням і вбивством. Учасниця "Холостяка-11" гуляла парком з собакою та підгодовувала безпритульних тварин. Згодом вона рушила вниз по схилу, щоб дійти додому.

"Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом телефоном, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана…"" – розповіла Олександра.

Невідомий "зняв штани та почав маст****вати". Коли дівчина направила на нього телефон, той відвернувся. Потім чоловік почав бігти за нею. Коли Олександра втікала, то впала і покотилася зі схилу.

Люди збіглися, аби допомогти дівчині. Миколюк подала заяву у поліцію.