Багатих у народі не шанували, – Дурнєв відреагував на скандал через Кловський ліцей
- Олексій Дурнєв відповів випускниці Кловського ліцею, яка звинуватила його у приниженні учнів та нанесенні психологічних травм.
- Блогер зазначив, що його здивувала реакція дівчини, яка не зрозуміла, чому виникли претензії з приводу її розповідей про елітне авто.
Нещодавно Олексія Дурнєва розкритикувала випускниця Кловського ліцею. Вона звинуватила блогера у приниженні колишніх учнів закладу та нанесення їм психологічних травм.
Олексій Дурнєв відповів на ці закиди у випуску нового шоу Kiss my Threads на своєму ютуб-каналі. Він пригадав, що під час зйомок випуску слухав учнів Кловського ліцею з великим здивуванням.
Блогер зауважив, що його найбільше здивувало й обурило не те, як дівчина-школярка тому розповідала про елітне авто, а те, що вона досі не зрозуміла, чому в людей є претензії з цього приводу.
Вона дійсно була 16-річною випускницею і могла зростати в певній бульбашці. Водій забирає зі школи, везе на тренування, везе додому. Вдома у тебе садівник і кухарка. Ти відпочиваєш у Монако. Все літо проводиш за кордоном. Ти реально можеш і не знати, як існує інший світ,
– каже Олексій Дурнєв.
Дурнєв навів приклади з коментарів під цим дописом, де люди жартували про їхнє сімейне авто у 2011 році й показували фото громадського транспорту, наприклад, тролейбуса. Сам Олексій зазначив, що в 11 класі у його родини була машина "ВАЗ-2101".
"Те, що здивувало: минуло багато років, а вона так нічого й не зрозуміла. Це складно уявити, в яких умовах вона живе. Чому вона думає, що весь світ так живе? Багатих, відлетівших у космос у людей, у нас в народі не шанували. Що тоді, що зараз", – підсумував блогер.
До слова, авторка видалила свій допис у тредсі через кілька днів після публікації. Олексій Дурнєв припустив, що дівчина не витримала хейту.
Детальніше про скандал
- Олексій Дурнєв у 2011 році став ведучим авторського шоу "Дурнєв +1" на каналі ТЕТ. Суттю програми були провокативні та гострі запитання від журналістів у бік зірок, політиків чи багатіїв.
- Один з найпопулярніших випусків програми – репортаж з Кловського ліцею в Києві. Олексій брав короткі інтерв'ю в учнів та запитував їх про авто, на якому вони приїхали, де провели літо, і як засвоїли шкільну програму.
- Одна з героїнь випуску, Аліна, розкритикувала Дурнєва за цю програму. Вона написала, що репортаж був навмисне змонтований так, щоб показати учнів з негативного боку. На її думку, Олексій завдав іншим школярам психологічних травм.