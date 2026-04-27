Маю не підвести, – Олексій Гнатковський відверто висловився про свою бронь від мобілізації

Олексій Гнатковський відверто висловився про свою бронь від мобілізації
27 квітня, 16:30
Марія Примич
Основні тези
  • Олексій Гнатковський отримав бронювання від мобілізації завдяки роботі в Івано-Франківському драмтеатрі.
  • Актор наголошує на відповідальності, яку відчуває, працюючи в тилу, а не на фронті.
Олексій Гнатковський висловився про своє бронювання від мобілізації, яке отримав завдяки роботі в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", що виходить на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ, актор сказав, що бронювання від мобілізації, яке він отримав від держави, – це велика відповідальність.

Олексія Гнатковського рідко можна побачити у фільмах та серіалах. Актор ретельно обирає проєкти, адже не хоче зніматися заради грошей та слави. Здебільшого його можна побачити на сцені Франківського драмтеатру.

Це моя основна робота. Держава мене залишила в театрі, дала бронювання. Я не на фронті, значить я маю там так "відсапати", щоб виправдати це бронювання. Ті зусилля, які докладають на фронті, я тут, у тилу, маю не підвести. І це важливо, 
– наголосив Гнатковський.

Зірка фільму "Довбуш" розповів, що у місяць може зіграти у 35 виставах, тобто буває по 2 вистави у день. Гнатковському доводилося виступати з температурою, зі струсом мозку та навіть зламаною ногою.

У 2024 році Володимир Зеленський надав акторові звання народного артиста України. Проте сам Олексій вважає, що інститут репутації важливіший, аніж відзнаки.

Що відомо про особисте життя Олексія Гнатковського?

  • Дружину Олексія Гнатковського звати Ольга. Вони познайомилися у студентські роки – обоє навчалися на політологів. 

  • Подружжя виховує двох синів: 13-річного Остапа і 6-річного Ореста. 

  • Актор зізнався, що хотів би більше часу проводити зі сім'єю, проте додав, що дружина та діти його підтримують.

  • Гнатковський заявив, що не буде втручатися у вибір професії своїх синів. Для чоловіка головне дати Остапу та Оресту хорошу освіту.

