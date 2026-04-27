Маю не підвести, – Олексій Гнатковський відверто висловився про свою бронь від мобілізації

Олексій Гнатковський висловився про своє бронювання від мобілізації, яке отримав завдяки роботі в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

В інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", що виходить на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ, актор сказав, що бронювання від мобілізації, яке він отримав від держави, – це велика відповідальність.

Не пропустіть Відомий український ведучий долучився до війська: де він служить

Олексія Гнатковського рідко можна побачити у фільмах та серіалах. Актор ретельно обирає проєкти, адже не хоче зніматися заради грошей та слави. Здебільшого його можна побачити на сцені Франківського драмтеатру.

Це моя основна робота. Держава мене залишила в театрі, дала бронювання. Я не на фронті, значить я маю там так "відсапати", щоб виправдати це бронювання. Ті зусилля, які докладають на фронті, я тут, у тилу, маю не підвести. І це важливо,

– наголосив Гнатковський.

Зірка фільму "Довбуш" розповів, що у місяць може зіграти у 35 виставах, тобто буває по 2 вистави у день. Гнатковському доводилося виступати з температурою, зі струсом мозку та навіть зламаною ногою.

У 2024 році Володимир Зеленський надав акторові звання народного артиста України. Проте сам Олексій вважає, що інститут репутації важливіший, аніж відзнаки.

Що відомо про особисте життя Олексія Гнатковського?