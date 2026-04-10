Зірка "Кріпосної" Олексій Яровенко відповів, чи готовий піти на фронт
- Олексій Яровенко висловив готовність піти на фронт у разі отримання українського громадянства.
- Яровенко має посвідку на постійне проживання в Україні, його білоруський паспорт закінчився, і актор подав документи на українське громадянство.
Зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко відповів, чи готовий піти на фронт у разі отримання українського громадянства. Актор родом з Білорусі, але вже давно живе та працює в Україні.
Яровенко дав велике інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому поділився подробицями.
Олексій Яровенко розповів, що має посвідку на постійне проживання в Україні, а от термін білоруського паспорта в актора закінчився у 2022 році.
Я хотів у лютому піти його продовжити, але сталося повномасштабне вторгнення і посольство виїхало, тож я це не зробив,
– додав актор.
Зірка "Кріпосної" зазначив, що подавав документи на отримання українського громадянства, проте наразі його справу не розглядали.
На території України я перебуваю законно. Ніяких проблем. Але білоруський національний паспорт закінчився,
– зазначив Яровенко.
Водночас актор поділився, що його сини, Данило та Гліб, народилися у Києві та є громадянами України. Дружиною Олексія є українська акторка Ольга Карпова.
Зазначимо, що іноземці не підлягають примусовій мобілізації. Однак Яровенко зізнався, що задумувався про це.
Це та відповідальність, яку мають брати на себе чоловіки. У мене хлопчики, вони українці. Я не знаю, скільки буде продовжуватись війна. Я не знаю, що буде далі. Це питання відкрите,
– сказав він.
У разі отримання українського громадянства актор повинен стати на військовий облік, йому можуть вручити повістку. Олексій підкреслив – якщо так буде, готовий піти на фронт.
Я знаю, що це обов'язок. Це важко прийняти. Але я вмію нести відповідальність і знаю, що це таке. Якщо я отримаю громадянство – так (готовий піти на фронт – 24 Канал),
– сказав Яровенко.
До речі! Зараз Олексій Яровенко активно знімається у кіно. Нещодавно він зіграв у комедії "Бачу тебе" разом з Ксенією Мішиною, Андрієм Федінчиком та Анною Саліванчук, а днями повідомив в інстаграмі, що розпочав роботу над новим проєктом.
Що відомо про Олексія Яровенка?
Олексій Яровенко народився у Мінську – столиці Білорусі.
У 2012 році закінчив Білоруську державну академію мистецтва й став актором Білоруського національного академічного театру імені Янки Купали.
Яровенко здобув популярність, коли зіграв головну роль у мелодрамі "Сила любові" (2013 рік).
У 2019 році вийшов український серіал "Кріпосна". Актор втілив на екрані дворянина Олексія Косача.