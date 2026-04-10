Яровенко дал большое интервью Алине Доротюк, в котором поделился подробностями.

Не пропустите Звезда "X-Фактора" Дэвид Аксельрод вернулся к службе после реабилитации

Алексей Яровенко рассказал, что имеет вид на жительство в Украине, а вот срок белорусского паспорта у актера закончился в 2022 году.

Я хотел в феврале пойти его продлить, но произошло полномасштабное вторжение и посольство выехало, поэтому я это не сделал,

– добавил актер.

Звезда "Крепостной" отметил, что подавал документы на получение украинского гражданства, однако пока его дело не рассматривали.

На территории Украины я нахожусь законно. Никаких проблем. Но белорусский национальный паспорт закончился,

– отметил Яровенко.

В то же время актер поделился, что его сыновья, Даниил и Глеб, родились в Киеве и являются гражданами Украины. Женой Алексея является украинская актриса Ольга Карпова.

Отметим, что иностранцы не подлежат принудительной мобилизации. Однако Яровенко признался, что задумывался об этом.

Это та ответственность, которую должны брать на себя мужчины. У меня мальчики, они украинцы. Я не знаю, сколько будет продолжаться война. Я не знаю, что будет дальше. Этот вопрос открыт,

– сказал он.

В случае получения украинского гражданства актер должен стать на воинский учет, ему могут вручить повестку. Алексей подчеркнул – если так будет, готов пойти на фронт.

Я знаю, что это обязанность. Это трудно принять. Но я умею нести ответственность и знаю, что это такое. Если я получу гражданство – да (готов пойти на фронт – 24 Канал),

– сказал Яровенко.

Кстати! Сейчас Алексей Яровенко активно снимается в кино. Недавно он сыграл в комедии "Вижу тебя" вместе с Ксенией Мишиной, Андреем Фединчиком и Анной Саливанчук, а на днях сообщил в инстаграме, что начал работу над новым проектом.

