Яровенко дав велике інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому поділився подробицями.

Олексій Яровенко розповів, що має посвідку на постійне проживання в Україні, а от термін білоруського паспорта в актора закінчився у 2022 році.

Я хотів у лютому піти його продовжити, але сталося повномасштабне вторгнення і посольство виїхало, тож я це не зробив,

– додав актор.

Зірка "Кріпосної" зазначив, що подавав документи на отримання українського громадянства, проте наразі його справу не розглядали.

На території України я перебуваю законно. Ніяких проблем. Але білоруський національний паспорт закінчився,

– зазначив Яровенко.

Водночас актор поділився, що його сини, Данило та Гліб, народилися у Києві та є громадянами України. Дружиною Олексія є українська акторка Ольга Карпова.

Зазначимо, що іноземці не підлягають примусовій мобілізації. Однак Яровенко зізнався, що задумувався про це.

Це та відповідальність, яку мають брати на себе чоловіки. У мене хлопчики, вони українці. Я не знаю, скільки буде продовжуватись війна. Я не знаю, що буде далі. Це питання відкрите,

– сказав він.

У разі отримання українського громадянства актор повинен стати на військовий облік, йому можуть вручити повістку. Олексій підкреслив – якщо так буде, готовий піти на фронт.

Я знаю, що це обов'язок. Це важко прийняти. Але я вмію нести відповідальність і знаю, що це таке. Якщо я отримаю громадянство – так (готовий піти на фронт – 24 Канал),

– сказав Яровенко.

Інтерв'ю з Олексієм Яровенком: дивіться відео онлайн

До речі! Зараз Олексій Яровенко активно знімається у кіно. Нещодавно він зіграв у комедії "Бачу тебе" разом з Ксенією Мішиною, Андрієм Федінчиком та Анною Саліванчук, а днями повідомив в інстаграмі, що розпочав роботу над новим проєктом.

Що відомо про Олексія Яровенка?